Annuncio

Annuncio

Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto inquietante quella che si è verificata nei giorni scorsi nella regione inglese del Nottinghamshire, precisamente a Mansfield, dove una giovane ragazza ha perso la vita a soli tredici anni. Si tratta della piccola Amber Peat, che si è suicidata dopo essere fuggita di casa in quanto i suoi genitori, in particolare la madre, l'avrebbe sgridata perché non voleva lavare i piatti. Così, secondo quanto riferiscono le fonti locali, il suo corpo è stato trovato senza vita dopo tre giorni dal momento della sua scomparsa.

Pare che la giovane avesse già alle spalle altri tentativi di fuga dalla propria casa.

UK, discute con i suoi genitori, esce di casa e si uccide a tredici anni

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, la tredicenne aveva avuto una discussione con sua mamma per quanto riguarda la pulizia di un contenitore che veniva utilizzato per la conservazione delle pietanze.

Advertisement

Kelly, la madre, dopo la diatriba aveva udito la figlia uscire di casa sbattendo la porta d'ingresso. I suoi genitori, però, non hanno dato alcun peso a quel gesto d'ira ma apparentemente "giustificato" dal litigio. Nel momento in cui però la ragazzina non ha più fatto ritorno in casa si sono allarmati e, a quel punto, la madre ha immediatamente lanciato l'allarme alla polizia cittadina denunciando la sua scomparsa. Purtroppo, però, era oramai troppo tardi perché soltanto tre giorni dopo è stata trovata in un bosco vicino casa senza vita.

Episodio analogo in Messico: si toglie la vita una bimba di dieci anni e scrive una lettera alla madre

Pare che la piccola Amber si sia tolta la vita impiccandosi ad un albero. Inoltre, ultimamente pare che la ragazza fosse finita sotto le attenzioni di un pedofilo e proprio per questa ragione sua mamma e suo padre avevano deciso di darle alcune restrizioni, come il non potersi avvicinare alla spiaggia.

Advertisement

Durante la vacanza che la famiglia stava trascorrendo, come confessato dagli stati genitori, ci sono state molte discussioni con la tredicenne, ma mai si sarebbero aspettati una conseguenza così tragica e dolorosa.

Un episodio molto simile si è verificato qualche giorno fa in Messico, dove una ragazzina di appena dieci anni si è tolta la vita allo stesso modo, [VIDEO] ma prima di farlo ha voluto scrivere un messaggio alla madre dicendo: "Adesso sarai contenta, visto che mi dicevi sempre che avresti preferito che non fossi mai nata".