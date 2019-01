Annuncio

Accade oggi, 25 gennaio: un aereo da turismo si è schiantato contro un elicottero privato impegnato nel servizio di elisky, sopra il ghiacciaio del Rutor, ad un'altezza di 2500 metri nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta, al confine tra la Francia e l'Italia. Sul posto sono giunti gli elicotteri di soccorso con il personale specializzato. Sconosciute per ora le cause dell'incidente.

Il bilancio dell'incidente

Il bilancio dell'incidente [VIDEO] finora è di cinque morti verificati, il soccorso alpino ha già ritrovato e recuperato i cinque corpi, mentre altre due persone sono state condotte in ospedale e verserebbero in gravi condizioni.

L'Adnkronos ha dichiarato che rimane da recuperare almeno un'altra persona, di cui non si conoscono ancora le condizioni, che risulta essere rimasta bloccata tra i resti dei due apparecchi interessati alla sciagura.

Intanto le operazioni riprenderanno nelle prossime ore.

Le operazioni di soccorso

Dopo la sciagura [VIDEO], sono stati allertati subito i soccorsi sul posto dell'incidente, dove sono intervenuti immediatamente gli elicotteri di emergenza dalle basi di Torino, Ivrea e Borgo Sesia con a bordo il personale competente. Come riporta Il Fatto Quotidiano, uno dei velivoli coinvolti sarebbe di proprietà di una ditta privata che organizza dei tour di elisky da Courmayeur.

Intanto è stata avviata la prassi di maxi emergenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torino, La Molinette, dove sono disponibili: tre sale operatorie di emergenza, sei posti in terapia intensiva post-operatoria e la "shock room" con uno staff dedicato.

Sul posto è stata eli-trasportata anche la squadra dei vigili del fuoco per intervenire sui resti delle lamiere.

Il bilancio è pertanto temporaneo, intanto le ricerche e i soccorsi sono stati interrotti a causa del buio. Per ora è stata verificata e confermata la nazionalità dei due feriti portati in ospedale, uno svizzero ed un francese, mentre sulla nazionalità delle cinque vittime sono in corso degli accertamenti del soccorso alpino della Guardia di finanza. Non si sa, al momento, se il numero dei morti sia esatto o se questo sia destinato a salire quando verranno riprese le operazioni di soccorso. Non si esclude di fatto che possano esserci altre persone disperse. Ancora sconosciute anche le cause che hanno determinato l'incidente. Maggiori dettagli si potranno avere nelle prossime ore, quando il quadro della vicenda verrà charito.