Nella città di Cosenza, in Calabria, nel pomeriggio del 27 aprile, un uomo di 57 anni, originario di Montalto Uffugo (provincia di Cosenza), ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, nei pressi di Viale Mancini. L'episodio è avvenuto in un'area molto frequentata, poco distante dalla casa circondariale “Sergio Cosmai”. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Malore fatale nei pressi di Piazza Impastato a Cosenza

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine arrivate sul posto, l’uomo si trovava a bordo della sua autovettura, in prossimità di Piazza Impastato e dell'incrocio con via Scopelliti, quando ha accusato il malore.

Le circostanze precise non sono ancora state chiarite, ma il malore sembra essere stato improvviso e senza segni premonitori. La situazione ha colto di sorpresa anche i passanti, che si sono subito attivati per cercare aiuto senza riuscire ad evitare il decesso del 57enne.

I soccorsi e l’arrivo della polizia

Subito dopo l’allarme lanciato dai passanti, sono giunti sul posto i soccorsi del 118. I sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell'ordine, rappresentate dalla polizia di Stato, sono arrivate per condurre gli accertamenti necessari e chiarire la dinamica dell'incidente. Sebbene l'ipotesi di un malore sia quella più probabile, le indagini sono ancora in corso per escludere altre cause.

Episodio fatale in centro città

Originario di Montalto Uffugo, l’uomo era ben conosciuto nella zona. Il suo decesso improvviso lascia un vuoto tra i familiari e amici. La zona al centro dell'attività di indagine è stata successivamente riaperta al pubblico. Nei mesi scorsi un altro episodio similare era stato registrato in città, quando un uomo senza vita rinvenuto sul marciapiede del Parco Emilio Morrone. Anche in quel caso le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.