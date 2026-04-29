La Procura di Pavia ha apportato una significativa modifica al capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nella località di Garlasco. L'atto, contenuto nell'invito a comparire notificato a Sempio per il prossimo 6 maggio, vede ora il trentottenne accusato di omicidio volontario in via esclusiva. È stata infatti eliminata la precedente formulazione che ipotizzava un concorso con altri soggetti ignoti o con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il medesimo delitto.

Questa revisione dell'accusa segna un momento cruciale nella nuova indagine condotta dai magistrati pavesi. L'intera contestazione dell'omicidio della studentessa viene ora indirizzata unicamente ad Andrea Sempio, che è noto per essere amico del fratello della vittima. Tale sviluppo ridefinisce in modo sostanziale il quadro accusatorio, concentrando l'attenzione investigativa su un unico presunto responsabile.

La svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi

La decisione della Procura di Pavia di modificare il capo di imputazione per Andrea Sempio rappresenta una svolta di rilievo nell'intricata vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi. Fino a questo momento, le indagini avevano esplorato diverse piste, inclusa l'ipotesi di un coinvolgimento di più persone.

L'attuale formulazione, che accusa Sempio di omicidio volontario in solitaria, evidenzia una nuova direzione investigativa, basata su elementi che hanno portato i pubblici ministeri a circoscrivere la responsabilità penale.

L'invito a comparire, fissato per il 6 maggio, vedrà Andrea Sempio presentarsi davanti ai magistrati per rispondere delle gravi accuse. La sua posizione, come unico indagato per l'omicidio della giovane studentessa, assume ora un peso ancora maggiore, ponendolo al centro dell'attenzione giudiziaria in questa fase dell'inchiesta. La rimozione di ogni riferimento a possibili complici o a un concorso con Alberto Stasi sottolinea la specificità delle nuove contestazioni.

Richiesta di revisione per il processo Alberto Stasi

Parallelamente all'evoluzione dell'indagine che vede coinvolto Andrea Sempio, la Procura di Pavia si sta preparando a inoltrare una formale richiesta alla Procura generale di Milano per la revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Quest'ultimo era stato condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. La richiesta di revisione, un atto di grande importanza nel sistema giudiziario italiano, è motivata dalle nuove evidenze emerse e dalla ridefinizione del quadro accusatorio che ora punta esclusivamente su Sempio.

La possibilità di una revisione del processo Stasi apre scenari inediti e potenzialmente rivoluzionari per una vicenda giudiziaria che ha già avuto un lungo e complesso iter.

La condanna definitiva di Stasi, infatti, potrebbe essere rimessa in discussione alla luce delle nuove contestazioni mosse ad Andrea Sempio. Questo passaggio evidenzia la continua ricerca della verità da parte degli inquirenti e la volontà di riesaminare anche sentenze passate qualora emergano elementi significativi capaci di alterare il giudizio.