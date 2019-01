Annuncio

Un uomo di 33 anni a Dublino, in Irlanda, si è iniettato il proprio sperma nel braccio. Il 33enne pensava che con questa stramba e non accreditata pratica sarebbe guarito dal mal di schiena che lo affliggeva da tempo. Il caso è stato riportato dalla dottoressa Lisa Dunne sull'Irish Medical Journal.

Pensava di guarire dal mal di schiena inettandosi del fluido corporeo

Stando a quanto si apprende, l'uomo si sarebbe recato in ospedale [VIDEO] a seguito di una forte lombalgia conseguente al sollevamento di un pesante oggetto d'acciao tre giorni prima.

Il 33enne soffriva di lombalgia cronica. I medici gli hanno preparato un piano di cura da seguire per il trattamento del mal di schiena. Il paziente però si è rifiutato di seguirlo, preferendo ricorrere a un metodo di auto-cura.

Per un anno e mezzo ha quindi sperimentato un suo metodo personale privo di qualsiasi fondamento scientifico.

L'auto-cura fallace dal mal di schiena

Secondo l'uomo, il modo migliore per guarire dal mal di schiena, consisteva nell'iniettarsi il proprio sperma nel braccio. Lo ha fatto ogni mese per 18 mesi consecutivi. In questo senso si era perfettamente organizzato: aveva acquistato degli aghi ipodermici in rete. Il mal di schiena, com'era facile prevedere, non solo non è passato, ma questo metodo in cui credeva moltissimo, ha comportato delle conseguenze: il braccio ha cominciato a gonfiarsi a dismisura e gli sono anche comparsi degli arrossamenti sulla pelle. A questo punto in mancanza di risultati, l'uomo si è convinto a tornare in ospedale. A distanza di un anno e mezzo dalla prima iniezione di liquido seminale, i medici si accorgono subito che c'è qualcosa che non va.

Il paziente che in un primo momento è apparso piuttosto reticente, si è deciso a raccontare tutto. Il personale medico sanitario, che pure è avvezzo a quanto di strambo accade nell'universo mondo, superato lo sbigottimento iniziale, subito si è dato da fare per affrontare quello che appare come il primo caso di iniezione di seme come trattamento medico. Il 33enne è stato ricoverato in ospedale presso l'Adelaide and Meath Ospital, dove è stato sottoposto a un delicato intervento [VIDEO] per il drenaggio di tutto il liquido seminale accumulato nei 18 mesi precedenti. In tal modo la sua salute è migliorata.

La dottoressa Dunne ritiene che il caso di quest'uomo irlandese sia emblematico, in quanto può spiegare perfettamente i rischi che si corrono quando si improvvisano sperimentazioni "mediche" fai da te, prive di qualsiasi riscontro scientifico. In effetti non sappiamo su quali basi l'uomo abbia maturato la convinzione circa la bontà del suo metodo per guarire dal mal di schiena. Per evitare quindi di mettere a rischio la salute, è sempre bene rivolgersi al proprio medico prima di intraprendere qualsiasi percorso curativo.