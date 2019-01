Annuncio

E' stata tradita da quegli animali che tanto amava e di cui ogni giorno ne studiava il comportamento e le abitudini. Amava i coccodrilli Deasy Tuwo, una ricercatrice di 44 anni, che lavorava in un centro ricerca a North Sulawesi, in Indonesia. Qualcosa però, venerdì scorso, è andato storto. La donna, secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, stava dando da mangiare al coccodrillo, di nome Merry. Un'operazione di routine, che però si è trasformata in una tragica fatalità [VIDEO].

L'animale all'improvviso l'ha infatti attaccata, e quando un coccodrillo passa all'azione c'è da fare davvero ben poco. Il rettile era lungo ben 17 piedi (5 metri).

Ricercatrice trascinata in acqua

A quanto pare il coccodrillo è riuscito a superare un muretto di cemento alto 8 piedi (circa due metri), poi da li ha trascinato in acqua la donna.

Il personale si è accorto che qualcosa non andava intorno alle ore 8:45 del mattino, quando ha notato galleggiare una strana forma in acqua. Non ci hanno messo molto a capire che cosa fosse successo alla loro collega. L'animale, quando i soccorsi sono giunti sul posto, aveva già tranciato un braccio alla donna e mutilato la parte superiore del torace. Immediatamente si è cercato di estrarre quello che restava del corpo della ricercatrice dalle fauci dell'animale. Il coccodrillo ad ogni mossa del personale si mostrava piuttosto nervoso: alla fine l'animale è stato caricato su un camion e legato con delle cinghie di sicurezza. Qui sono stati effettuati degli esami medici che hanno evidenziato le parti del corpo ingerite dall'animale. Il motivo per cui quest'ultimo abbia attaccato resta un mistero.

Dal centro di ricerca, luogo del fatto di cronaca, fanno sapere che gli animali mangiano ogni giorno. La loro dieta prevede pollo, tonno e carne: tutto questo è sempre fresco. L'attacco inoltre è avvenuto nel periodo dell'allattamento dei coccodrilli.

L'animale si era reso protagonista di altri attacchi ai suoi simili

Secondo quanto riportato dal quotidiano Independent, pare che l'animale in passato abbia avuto comportamenti violenti, soprattutto con i suoi simili. In precedenza un altro loricato venne messo nella sua stessa piscina, ma Merry lo ha attaccato. L'animale che si è reso protagonista di questa brutale aggressione [VIDEO] sarà ora trasferito in un altro centro nel distretto di Bitung dove verrà sottoposto ad ulteriori test. Inoltre secondo quanto riferito dalla Polizia indonesiana pare che il proprietario del coccodrillo sia un uomo d'affari giapponese, che non sarebbe stato rintracciato.