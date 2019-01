Annuncio

Dopo la pubblicazione dei primi esempi di tracce per la prima e seconda prova dell’esame di Stato delle secondaria di II grado [VIDEO], oggi venerdì 18 gennaio 2019, il Miur ha reso note le materie d'esame della seconda prova multi-disciplinare, cioè composta da più materie. Per la prima volta, gli studenti del liceo classico dovranno affrontare insieme nella seconda prova argomenti di latino e greco. Nello specifico la prova del liceo classico prevederà una prima parte di traduzione e una seconda parte di comprensione.

Le materie uscite al liceo scientifico riguardano matematica e fisica. Gli studenti dell'istituto professionale alberghiero nella seconda prova dovranno affrontare scienza e cultura dell'alimentazione e laboratori servizi enogastronomici.

Vediamo nel dettaglio maggiori informazione sul nuovo esame di Stato.

Novità e materie esame di Stato

L'esame di Stato 2019 prevede importanti novità dall'eliminazione della terza prova, il cosiddetto "quizzone", al conteggio dei crediti per il voto finale, si darà più voce alla carriera dello studente, ma il punteggio finale resta espresso in centesimi. La seconda prova scritta dell'esame di Stato, che si svolgerà il prossimo 20 giugno 2019, sarà diversa per ciascun indirizzo, con differenze anche tempistiche. Infatti, la durata della prova non sarà uguale per tutti ma verrà specificata dal Miur. La prima prova, ovvero quella d'italiano si terrà il 19 giugno, in tale prova i candidati dovranno produrre un elaborato a scelta tra 3 tipologie diverse:

l'analisi del testo;

l'analisi e la produzione di un testo argomentativo;

il tema come riflessione critica e argomentativa su tematiche di attualità.

Entrambe le prove saranno corrette in base a griglie nazionali di valutazione.

A completare l'esame di maturità ci sarà il colloquio orale pluridisciplinare. La commissione proporrà alcuni argomenti per sviluppare il colloquio. Durante l'orale i candidati esporranno [VIDEO] anche le esperienze di alternanza Scuola-lavoro svolte e temi di "Cittadinanza e costituzione". Il ministero dell'Istruzione per venire incontro agli insegnanti e agli studenti ha organizzato un calendario di simulazioni della prima e della seconda prova, che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Ecco nello specifico le date da segnare: