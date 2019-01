Annuncio

La denuncia dei docenti: "Sei problemi su otto proposti dal Miur come esempio della seconda prova sono presi da un volume russo usato per i corsi universitari", si legge sul quotidiano La Repubblica. I problemi usciti come esempio della seconda prova alla Maturità lo scorso 20 dicembre 2018 sarebbero stati copiati da un vecchio manuale russo, tradotto in inglese nel 1981, ed utilizzato nei corsi avanzati di Fisica all'università. Il manuale in oggetto è quello del matematico Igor Irodov, Problems in General Physics. La notizia sta facendo il giro del web tra ironia e sdegno.

Vediamo maggiori dettagli a riguardo.

La denuncia della 'copiatura' degli insegnanti

La denuncia di aver copiato sei degli otto problemi, proposti negli esempi della seconda prova del nuovo esame di Maturità, è stata lanciata da alcuni professori di matematica e fisica. Questi hanno ribadito di capire che si possa prendere spunto da un manuale per poi adattare gli esercizi al contesto didattico dove devono essere proposti, ma non "un pedissequo lavoro di copiatura", come invece sarebbe accaduto.

Inoltre, secondo il matematico del Cnr e responsabile della comunicazione dell'Unione matematica italiana Roberto Natalini, il fatto di aver copiato i problemi di matematica e fisica della seconda prova è stato valutato come un voler "procedere troppo in fretta", sebbene ci sia il tempo per recuperare e aggiustare il tiro. Più critico sembra essere il docente di matematica e fisica Ivan Cervesato, secondo il quale sarebbe "notevolmente grave spacciare come adeguati problemi pensati per universitari, oltretutto non dichiarando nemmeno la provenienza della fonte". Inoltre, ricordiamo anche una protesta già scattata dopo le vacanze di Natale da parte di un gruppo di docenti di matematica e fisica nei licei che aveva contestato la prova, con una petizione ("Documento di protesta sugli esempi di II prova per il liceo scientidìfico") su chance.org che conta al suo attivo 15mila firme.

In sintesi con essa si fa richiesta di fare un passo indietro rispetto al secondo scritto di Maturità 2019, considerato "troppo difficile".

Infine, si ricordano le date delle simulazioni nazionali previste per entrambe le prove: il prossimo martedì 19 febbraio e martedì 26 marzo si procederà con quella inerente la prova scritta d'italiano; il 28 febbraio e il 2 aprile sarà la volta della simulazione della seconda prova multidisciplinare.