E' un caso davvero singolare [VIDEO] quello della Redbridge Community School di Southampton, in Inghilterra. Gli studenti e il personale dell'istituto scolastico sono stati infatti colpiti da un brutto virus influenzale, che ha costretto la Scuola a chiudere per almeno due giorni, questo in modo da sanificare gli ambienti e prevenire la diffusione del virus. La vicenda è cominciato mercoledì scorso, quando circa 62 ragazzi sono stati mandati a casa perché non si sentivano molto bene.

Di lì a poco, con una velocità impressionante, il virus si è diffuso, costringendo i responsabili a chiudere, momentaneamente, i battenti.

Il direttore Jason Ashley: 'Non ho mai visto in virus diffondersi così rapidamente'

E' letteralmente scioccato il direttore dell'istituto scolastico Jason Ashely, il quale ha dichiarato alla stampa locale e nazionale che, nonostante sia nel mondo della scuola da 24 anni, questa è la prima volta che si trova ad assistere ad un fenomeno simile, con il virus che si è diffuso molto rapidamente, ad effetto domino.

La scuola ha oltre 1000 alunni. Purtroppo anche all'estero in questo periodo si fa i conti con l'influenza. Nel nostro Paese il picco è previsto sempre in questo periodo. Purtroppo la scuola inglese è stata chiusa poiché visto che il personale ammalato è molto, non ci sono dipendenti disponibili. Questo ovviamente consentirà una disinfestazione completa [VIDEO], come su detto, di tutta la struttura. Sulla vicenda è intervenuto anche il Public Health England, il quale ha diramato raccomandazioni su come effettuare la pulizia dei locali.

Altri episodi simili in altri istituti scolastici inglesi

Quanto accaduto a Southampton non è un caso unico, in quanto anche altri istituti, sempre in questo periodo, sono stati colpiti da un virus simile. E' il caso ad esempio della Portesham Primary di Dorset, che è stata chiusa per una settimana, colpita anch'essa da "un serio focolaio di virus influenzale", almeno così si apprende dal quotidiano Independent.

Tutte le situazioni vengono ovviamente tenute sotto controllo dal PHE. Altri otto focolai influenzali, informa l'ente di salute britannico, sono stati segnalati nella ultime due settimane in tutto il Paese, in special modo in quella finita il 13 gennaio scorso. Presto comunque gli alunni e il personale potranno tornare a scuola, sicuramente nei prossimi giorni si potranno conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda.