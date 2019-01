Annuncio

Stanotte (dalle ore 03:36 in Italia) milioni di persone nel mondo hanno potuto ammirare l'eclissi totale di Luna, che per effetto del cono d'ombra che la Terra ha proiettato su di essa, le ha conferito la famosa colorazione rossastra. Purtroppo però in Italia non si è potuta osservare bene per colpa delle nubi che hanno interessato gran parte della penisola, a parte le regioni del nord-ovest. E tutto questo mentre gli astrofisici si interrogano su un altro fenomeno del nostro sistema solare: l'arrivo di 'Oumuamua' [VIDEO].

Una superluna rossa

La Luna si è trovata in mezzo al cono d'ombra proiettato dalla Terra, che si è trovata tra il sole ed il nostro satellite, conferendole quel colore rossastro che abbiamo potuto ammirare, dato dalla rifrazione della luce solare sulla nostra atmosfera.

Questo allineamento tra la nostra stella, la Terra e la Luna ha dato origine all'eclissi totale di luna. Ciò che ha reso ancora più straordinario questo evento è stato il fatto che la Luna in questo periodo si trova al suo perigeo, ovvero nel punto più vicino alla Terra (357.344 chilometri di distanza), cosa che le ha conferito un aspetto ancora più grande e luminoso. Questo fa si che venga chiamata dagli astronomi 'superluna'.

Bello spettacolo per milioni di persone nel mondo

E dopo l'ultima eclissi, avvenuta lo scorso 27 luglio 2018 [VIDEO], stanotte si è ripetuto lo straordinario evento, che si è potuto avvistare dall'America, dall'Africa nord-occidentale, da parte della Russia e dall'Europa, Italia compresa. Nel nostro paese l'avvenimento è iniziato alle ore 03:36, quando la Luna ha cominciato a tingersi di rosso, entrando nella zona di penombra.

Alle ore 04:33 è invece iniziata la fase in cui è entrata nel cono d'ombra della Terra, che è durata sino alle 05:41, quando è iniziata la fase totale, che è durata dalle ore 06:12 alle 06:43, per poi lentamente uscire dal cono e terminare alle ore 07:20, quando l'eclissi è terminata. Ma in Italia la fase finale non si è potuta osservare perché ormai la Luna era già tramontata.

Rispetto all'eclissi del 27 luglio scorso, questa volta il nostro satellite è apparso del quattordici percento più grande, per effetto della maggiore vicinanza al nostro pianeta. Un vero peccato per la maggior parte degli italiani, che non hanno potuto godersela per colpa delle nubi, sapendo che il prossimo appuntamento sarà lontano: infatti la prossima eclissi totale di Luna sarà il 7 settembre 2025. Possiamo però consolarci questo prossimo 16 luglio: ce ne sarà infatti una parziale.