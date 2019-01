Annuncio

Una famiglia che come tante altre persone, aveva prenotato il biglietto per un volo che da Minorca doveva arrivare a Birmingham, si è ritrovata a viaggiare seduta per terra. I posti che erano stati loro regolarmente venduti in realtà erano inesistenti all'interno del mezzo, motivo per cui la famiglia si è dovuta sedere negli spazi vuoti presenti sull'aereo. I biglietti erano stati pagati regolarmente al prezzo pieno di 1.300 sterline.

Le affermazioni dello staff

La famiglia Taylor, questo il nome dei protagonisti della vicenda, è arrivata all'aeroporto di Mahón per ritornare a casa in Inghilterra dopo una vacanza.

I Taylor, però, hanno ricevuto una brutta sorpresa [VIDEO] una volta saliti sul mezzo: le poltrone che loro avevano prenotato, rispettivamente ai posti 41 D, E ed F non c'erano, ma al loro posto erano presenti solo degli spazi vuoti.

Pur di tornare a casa, la famiglia ha deciso di sedersi per terra durante il viaggio. Ovviamente, affrontare un volo per terra non è per niente sicuro per i passeggeri. Paula Taylor 44 anni e suo marito Ian di 55, insieme alla figlia Brooke di 10 anni, hanno deciso di raccontare la vicenda alla trasmissione televisiva BBC One Rip Off Britain: Holiday.

Il racconto della famiglia

La storia risale allo scorso giugno, ma i protagonisti l'hanno portata alla luce soltanto adesso. All'interno dell'aereo della compagnia TUI era presente solo un posto libero, dove è stata fatta accomodare la bambina di 10 anni che dopo poco ha però raggiunto i genitori perchè non voleva rimanere da sola.

Inizialmente i genitori avevano ricevuto i posti ribaltabili presenti nella sezione dell'equipaggio, ma una volta che l'aereo è decollato i due si sono dovuti spostare e sedere per terra perchè gli addetti dovevano servire cibo e altri oggetti presenti dietro quei sedili.

Alla fine del volo, l'equipaggio ha ringraziato Paula e Ian per la comprensione mostrata. Alla trasmissione televisiva, la famiglia ha rivelato che dopo essersi messa in contatto con TUI, quest'ultima non ha dato molto peso alla questione sollevata [VIDEO]. Solo dopo che i passeggeri si sono rivolti a Rip Off Britain, la compagnia ha deciso di rimborsare le tariffe dei biglietti aerei e ha spiegato che un problema insorto all'ultimo minuto aveva costretto la compagnia a cambiare l'aereo per la tratta per Birmingham e dunque i posti assegnati non erano disponibili per via della diversa disposizione del mezzo.