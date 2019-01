Annuncio

Annuncio

Un incidente drammatico [VIDEO], che ha visto ancora una volta mietere una vittima giovanissima, si è verificato nella provincia di Napoli, esattamente nel tratto stradale tra Pozzuoli e Quarto. La vittima è un ragazzo di ventidue anni, Alessandro Morvillo, deceduto dopo uno scontro frontale avvenuto mentre era a bordo della sua Punto con un'altra autovettura vicino al tunnel di Monte Corvara. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, nell'incidente è stata coinvolta anche una terza automobile, in cui sono rimasti feriti anche se in maniera lieve gli altri due conducenti.

Ad avere la peggio, dunque, il ventiduenne originario del piccolo comune di Monterusciello, che dopo la tragica notizia ha gettato tutti i suoi familiari nel più profondo dello sconforto.

Advertisement

Tragedia a Napoli: ragazzo di ventidue anni perde la vita in un incidente

Stando a quanto riferisce il sito in questione, infatti, l'incidente si è verificato a causa dello scontro tra l'auto di Alessandro e di una delle altre due macchine coinvolte. Lo scontro si è registrato proprio all'uscita dal tunnel di Monte Corvara e, a seguito dell'impatto frontale, anche una terza macchina, nonostante i tentativi del conducente di evitarla, è stata colpita. Il bilancio dell'incidente, purtroppo, è di quelli gravi, perché come detto il giovane ventiduenne è morto sul colpo. Un incidente violentissimo, tant'è che è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco per riuscire ad estrarre dalle lamiere il corpo purtroppo oramai senza vita. Gli altri due coinvolti, invece, sono stati trasportati presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie, ma non sono in pericolo di vita avendo riportato delle ferite lievi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel frattempo, dopo aver appresso dell'incidente [VIDEO], anche la polizia municipale di Pozzuoli è intervenuta sul luogo dell'accaduto per indagare su ciò che realmente si è verificato ed per individuare eventuali responsabilità. In ogni caso, pare che a provocare il sinistro sia stato un sorpasso azzardato da parte di una delle due macchine coinvolte. La galleria è stata poi bloccata per consentire la rimozione dei mezzi: i conducenti delle altre due macchine sono stati sottoposti ai test alcolemici. La notizia della scomparsa del giovane Alessandro, comunque, ha sconvolto tutti coloro i quali lo conoscevano che hanno scritto sui social network messaggi di vicinanza e cordoglio.