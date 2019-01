Annuncio

Una vera e propria beffa del destino quella accaduta al giovane Gianluca Bisconti, un giovane ragazzo di trentadue anni deceduto a seguito di un incidente stradale [VIDEO]nella provincia di Lecce. L'episodio è accaduto nella zona industriale della città pugliese. L'uomo aveva messo in atto una raccolta benefica per aiutare un suo amico malato ma, secondo quanto riferisce Fanpage, non ha fatto neanche in tempo a salutarlo prima che quest'ultimo si sottoponesse all'operazione chirurgica che gli avrebbe dovuto salvare la vita.

Una gioia che non ha potuto condividere dopo aver perso il controllo della sua vettura ed essere andato a scontrarsi contro un palo. Prima dell'impatto aveva appena lasciato a casa una sua amica che era con lui quella sera.

Tragedia a Lecce: incidente mortale per un trentaduenne della zona

Il ragazzo era originario del piccolo comune di Frigole. L'incidente si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì. Un decesso improvviso che non ha permesso al giovane Gianluca neanche di dare un abbraccio al suo amico che adesso si dovrà sottoporre all'intervento senza il sostegno di uno dei suoi più cari amici. Un'operazione che gli è stata concessa proprio grazie alla solidarietà di Gianluca, che è stato tra le persone principali a voler dare una mano al suo amico avviando la raccolta fondi. Grazie a lui e ad altri famigliari e amici, infatti, è stata raccolta una cifra vicina ai quattromila euro. Una somma che basta per poter effettuare l'operazione e per affrontare il viaggio.

Il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni

Il trentaduenne era a bordo della sua Mercedes.

Ancora non è stato chiarito il perché il giovane abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è andato a finire tragicamente contro un palo. Un incidente talmente forte che ha fatto sì che Gianluca volasse letteralmente fuori dalla macchina. Il suo corpo oramai senza vita è stato rintracciato da un uomo che ha subito lanciato l'allarme. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale, il giovane è deceduto a cause delle ecchimosi riportate. Con tutta probabilità sarà disposto l'esame autoptico sul suo corpo per chiarire meglio i dettagli della vicenda. Nei giorni scorsi un altro drammatico incidente si è consumato nella provincia di Bologna, dove una ragazza di appena ventuno anni è rimasta schiacciata all'interno [VIDEO]della propria macchina a seguito di un tamponamento a catena.