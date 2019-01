Annuncio

Annuncio

L'ennesima tragedia [VIDEO] stradale si è consumata sul territorio italiano in questi ultimi giorni. Il tragico scontro in questione è avvenuto in Salento, in un tratto di strada che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, dove hanno perso la vita due giovani donne: Ludovica Preite ed Ilenia Falconieri. Entrambe le donne, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, sono decedute nella notte di domenica 27 gennaio: uno scontro violento che ha stroncato la vita di tutte e due le giovani.

A causare la tragedia è stato un incidente frontale tra le due donne, ognuna delle quali si trovava a bordo della propria automobile. Al momento sono ancora in corso le indagini per cercare di chiarire cosa sia accaduto e cosa abbia causato nel dettaglio il tremendo impatto.

Advertisement

Tragedia a Gallipoli: muoiono due donne in un incidente stradale

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, la tragedia è avvenuta esattamente all'altezza della statale 274, intorno alle tre del mattino. Le due donne si trovavano da sole all'interno delle loro rispettive automobili: la trentenne Ludovica era originaria del piccolo comune di Taurisano, mentre la quarantunenne Ilenia era del paese di Nardò. Nonostante si tratti di un'arteria piuttosto trafficata, in quel tratto di strada non era presente lo spartitraffico centrale. Di conseguenza, l'Opel Agila di Ludovica e la Lancia Y di Ilenia sono entrate in contatto violentemente, tant'è vero che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre i corpi delle due donne dalle lamiere.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni in Salento

Nel momento in cui sono giunti sul posto anche i medici del pronto soccorso, purtroppo per le due donne non c'era già nulla da fare, perché morte sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia, che adesso si stanno occupando di effettuare la ricostruzione della dinamica per capire cosa sia successo nel dettaglio. Sulle due vittime, infatti, saranno effettuati anche i test tossicologici e alcolemici per cercare di chiarire le dinamiche che hanno portato al tragico incidente.

Nei giorni scorsi, nella provincia di Lecce, si è verificato un altro sinistro mortale che ha fatto sì che un giovane di appena trentadue anni perdesse la vita. Si tratta di Gianluca Bisconti, [VIDEO]che proprio in questo periodo si era prodigato per portare avanti una raccolta fondi per aiutare un suo amico gravemente malato. Purtroppo, però, il ragazzo si sottoporrà all'operazione che potrebbe salvarlo, ma non potrà più riabbracciare il suo amico.