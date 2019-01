Annuncio

Annuncio

Un grave lutto [VIDEO] ha colpito la scuola Giancarlo Siani di Villaricca, cittadina dell'area metropolitana del capoluogo partenopeo. Il 7 gennaio scorso si è spento infatti all'età di 65 anni, il professore di educazione fisica, Generoso Matarazzo. Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo era molto amato dagli studenti, e da diversi anni lottava con una gravissima malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un professore buono e generoso con tutti, questo il ricordo dei suoi alunni che da anni lo conoscevano.

Grande passione per la palla tamburello

Il docente era un grande appassionato di sport, in particolare della palla tamburello. Oltre la sua carriera di professore, il docente è stato infatti arbitro, allenatore e direttore provinciale della Federazione Italiana palla tamburello, un gioco di origini italiane e francesi che per certi versi ricorda il tennis, ma è differente in quanto si gioca in 5 contro 5, più 4 riserve.

Advertisement

Anche ai suoi studenti Matarazzo aveva fatto conoscere questo sport, gli stessi si erano infatti appassionati alla disciplina. Nelle scorse festività natalizie, un suo post a mezzo social di fine anno aveva messo in risalto tutta la preoccupazione per il suo stato di salute: probabilmente sentiva lui stesso che stava peggiorando. Il male di cui soffriva non gli ha lasciato alla fine scampo. Villaricca si è stretta intorno alla famiglia del professore, un dolore immenso che ha colpito all'improvviso la comunità, che perde un uomo molto conosciuto ed apprezzato.

Ieri si sono svolti i funerali del docente

Nel frattempo sono state eseguite le esequie di Generoso Matarazzo. La cerimonia funebre si è svolta presso la parrocchia S.Alfonso Maria Dei Liguori, situata a Marano, località poco distante, nell'hinterland napoletano.

Advertisement

Sempre secondo quanto si riesce ad apprende dai media locali, la sua famiglia è stata colpita da un'altra tragedia diverso tempo fa, infatti il docente ha perso un figlio in circostanze piuttosto tragiche [VIDEO], non chiarite dalla stampa locale. Nonostante quel dolore immenso, l'uomo cercava di avere sempre il sorriso sulle labbra. Amava la vita Generoso Matarazzo, amava i suoi alunni e la sua passione per lo sport. Un docente che sarà ricordato sicuramente a lungo nell'istituto scolastico dove insegnava. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia.