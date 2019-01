Annuncio

Mondo della medicina in lutto per l'improvvisa scomparsa [VIDEO] di Fernando Aiuti, il noto immunologo italiano fondatore dell'Anlaids, l'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids. Aiuti, infatti, era noto per la sua storica battaglia contro questa malattia. Nato a Urbino nel 1935, Aiuti è stato professore ordinario di Medicina Interna presso all'Università "La Sapienza" di Roma. Ha diretto anche la Scuola di Specializzazione in Allergologia, sempre nello stesso polo universitario.

Purtroppo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il professore sarebbe caduto dalle scale dell'ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato. L'impatto non gli ha lasciato scampo, ed è morto in seguito ai gravi traumi provocati dalla caduta.

Attualmente in corso ci sono le indagini della Procura, coordinate dal pm Laura Condemi. Si teme infatti che Aiuti abbia compiuto un gesto volontario.

In convegno baciò una donna sieropositiva

Nella sua onorata carriera, come su detto, il professore è stato sempre in prima linea nella lotta contro l'Aids. Fece scalpore in tutto il mondo una sua fotografia che lo ritrae mentre bacia sulle labbra una donna sieropositiva. Un gesto eclatante all'epoca, con il quale Fernando Aiuti ha voluto dimostrare al mondo intero che non ci si contagia con il contatto fisico, smontando in questo modo le varie tesi sull'argomento. L'uomo era sicuro delle sue teorie, e credeva fermamente che il virus dell'Hiv non si trasmettesse per via orale.

Le circostanze del suo decesso, come ricordavamo sopra, sono ancora tutte da chiarire.

Se abbia compiuto o meno un gesto volontario [VIDEO], saranno ora le indagini degli inquirenti a stabilirlo con certezza, ricercando anche il motivo per cui avrebbe compiuto l'insano gesto. Secondo quanto riferito dalla direzione del nosocomio romano, l'immunologo era ricoverato proprio al Gemelli, dove stava curando una forma grave di cardiopatia ischemica. Pare inoltre, che le sue condizioni fossero peggiorate, e che ultimamente sia stato sottoposto anche ad interventi che i sanitari descrivono come molto invasivi.

Uno dei massimi esperti in Italia

Aiuti era uno dei massimi esperti nel nostro Paese per quanto riguarda gli studi sull'Aids. Una vita, quella di Fernando Aiuti, passata ad aiutare il prossimo e a studiare il comportamento del virus dell'Hiv. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, dovrebbero emergere ulteriori particolari su questa triste vicenda.