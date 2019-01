Annuncio

Diverse ore fa è trapelata la news che vede uno dei condannati, reo dell'aggressione inferta ai danni di Niccolò Bettarini lo scorso luglio, evadere dai domiciliari e dirigersi verso l'Albania. Andi Arapi, questo il nome dell'evasore, il quale intendeva trasferirsi in Albania per sfuggire agli arresti domiciliari, è stato l'unico a ricevere una condanna di 5 anni, tra le 4 persone condannate per la brutale violenza sferrata contro Niccolò. Il figlio nato dalla coppia formata da Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è tornato a catturare l'attenzione dei media, a seguito dell'emissione della sentenza che stabilisce le condanne, che vanno dai 5 ai 9 anni di carcere, per i 4 colpevoli dell'aggressione avvenuta mesi fa all'uscita del noto locale 'Old Fashion' di Milano, e ai danni di Bettarini junior.

Andi Arapi evade dai domiciliari, per lui una condanna di 5 anni

Il ventinovenne Andi Arapi, ritenuto reo della brutale aggressione consumatasi fuori il locale 'Old Fashion', uno dei luoghi d'incontro e di svago più rinomati nel milanese, era riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari, ma è al momento in carcere, dopo non essere riuscito a sfuggire alla polizia di frontiera a Bari.

L'uomo, prima di evadere dai domiciliari, era stato l'unico dei 4 condannati e responsabili dell'accoltellamento di gruppo avvenuto ai danni di Niccolo Bettarini lo scorso luglio, ad essere chiamato a dover scontare una pena di 5 anni e a ottenere gli arresti domiciliari.

Le pene stabilite per i 4 condannati vanno dai 5 e i 9 anni, questo è quanto è stato stabilito in una sentenza emessa alcuni giorni fa. A ricevere la pena più alta è stato l'italiano Davide Caddeo, il quale aveva sferrato otto coltellate al ventenne, nato dalla coppia formata dai personaggi famosi Simona Ventura e Stefano Bettarini [VIDEO]. Sono stati condannati anche Alessandro Ferzoco a 5 anni e sei mesi, Albano Jakej a 6 anni e sei mesi. A seguito della divulgazione della notizia concernente la sentenza emessa per i responsabili di quanto è accaduto a Bettarini junior, molti internauti sono insorti, dichiarando che per una persona comune la sentenza ottenuta da Bettarini si sarebbe fatta attendere a lungo.

Dal canto suo, il giovane Bettarini si è detto risollevato per l'ottenimento della sentenza. "Finalmente è finito questo periodo tremendo. Sono felice per il fatto che giustizia è stata fatta [VIDEO]", queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Niccolò Bettarini, a margine della svolta giudiziaria che ha avuto il suo caso di aggressione di gruppo. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, incalzato dai media, ha riferito altresì di essersi categoricamente rifiutato di ottenere un risarcimento in denaro, per quanto gli è accaduto lo scorso luglio 2018.