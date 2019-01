Annuncio

“Giustizia è stata fatta “. Queste le parole di Niccoló Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, all’uscita del tribunale di Milano, ieri pomeriggio, quando i giudici hanno emesso la sentenza di condanna per i suoi aggressori [VIDEO].

“Finalmente è finito questo periodo tremendo. Ora vivo un momento di felicità, perché questo non è stato un periodo facile, né per me né per la mia famiglia”, ha dichiarato, visibilmente emozionato.

Il giovane Niccolò, inoltre, ha anche affermato di non provare più rabbia nei confronti dei suoi aggressori, ma di aver compreso,grazie a questa disavventura, come egli sia fortunato e come si possa e si debba migliorare e cambiare nella vita,nonostante vite ed esperienze diverse.

I suoi aggressori sono stati condannati,in base ai reati nei quali erano stati imputati, dai 5 ai 9 anni di reclusione. La condanna più severa è stata inflitta al ventinovenne Davide Caddeo.

Il ragazzo, accusato di tentato omicidio, poiché fu proprio lui ad infliggere le otto coltellate a Bettarini Jr., è stato condannato a nove anni di reclusione. Sanzioni più “lievi”, invece, per gli altri tre imputati: sei anni e sei mesi per Albano Jackey, cinque anni e sei mesi per Alessandro Ferzoco e cinque anni per Andi Arapi (il quale, essendo incensurato, è stato l’unico ad aver ottenuto i domiciliari).

Ad emettere la sentenza è stato il Gup di Milano, Guido Salvini, nel processo che si è svolto con il rito abbreviato.

Milano: il 1° luglio fu aggredito Niccoló Bettarini

Erano le cinque di mattina del 1 Luglio del 2018, quando all’uscita della discoteca “ Old fashion” di Milano, Niccoló Bettarini [VIDEO], fu aggredito ed accoltellato da quattro ragazzi.

L’aggressione avvenne per futili motivi e causò gravi ferite al diciannovenne.

“Sei il figlio di Bettarini, adesso ti ammazziamo», fu la frase pronunciata, prima dell’aggressione, a colpi di coltello, dai quattro giovani.

Milano, ieri pomeriggio la sentenza di condanna: le parole di Simona Ventura

Dopo sei lunghi mesi, l’incubo, per la famiglia Bettarini è finito.

Simona Ventura, madre di Niccoló Bettarini, affida ad un lungo post su Instagram, la sua felicità per aver posto fine a questo terribile evento. Dopo aver ricordato il brutto episodio ed aver riportato la dichiarazione di Niccoló all’uscita del tribunale, ieri pomeriggio, la Ventura afferma: "Siamo orgogliosi di te . Mamma e Papá” .

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono stretti intorno alla collega ed amica, aiutandola e sostenendola nei momenti di difficoltà, ma anche adesso, per festeggiare insieme a lei e a tutta la sua famiglia la giustizia compiuta.