Gli ovetti Kinder sono senza dubbio tra i 'cavalli di battaglia' della Ferrero, nota azienda dolciaria italiana. Questi dolcetti hanno accompagnato l'infanzia di tantissime persone. Gli ovetti sono amati non solo per la bontà del cioccolato [VIDEO] ma anche per la sorpresina all'interno. Ebbene, ora è proprio tale sorpresa a far finire nella bufera il colosso italiano. Molti consumatori hanno manifestato la loro ira sui social, definendo razziste alcune sorprese contenute negli ovetti Kinder.

La baraonda si è scatenata per un pupazzetto di plastica, a forma di ovetto Kinder, diffuso in tutto il mondo, tra cui negli Stati Uniti.

Il Ku Klux Klan

La sorpresa che ha generato polemiche doveva essere una specie di mascotte dell'ovetto Kinder.

A molti consumatori però non è sfuggito un dettaglio: il pupazzetto tiene in mano tre palloncini, su ognuno è raffigurata la lettera K. Insomma, i tre palloncini insieme danno la tripla K che, negli Usa e in tutto il mondo, simboleggia il Ku Klux Klan, organizzazione violenta di suprematisti bianchi nata negli Usa nel 1865. L'obiettivo di tale organizzazione è, appunto, di sostenere la supremazia della razza bianca. [VIDEO] Il Ku Klux Klan è conosciuto in tutto il mondo e non bisogna sorprendersi, dunque, se diverse segnalazioni di sorpresine razziste sono arrivate da nazioni come Israele, Russia e Australia. Non finisce qui: il popolo del web, o comunque gran parte di esso, si è indignato per un altro dettaglio, ovvero il grosso ciuffo biondo del pupazzetto, che non può non far pensare a Donald Trump, presidente degli Usa.

La sorpresa si può cambiare tramite il servizio clienti

Sebbene da qualche anno, negli Stati Uniti, gli ovetti Kinder vengano venduti senza sorprese, qualcuno ha insinuato che le recenti sorpresine lancino un messaggio subliminale contro Donald Trump, che viene equiparato a un suprematista bianco. L'azienda Ferrero è venuta al corrente dell'insoddisfazione e della rabbia di molti consumatori, e ha chiesto scusa mediante un comunicato. La Ferrero ha spiegato che nel disegno iniziale il pupazzetto doveva avere solo un palloncino recante la lettera K. Gli altri due palloncini sono stati aggiunti per rendere "la struttura più robusta e stabile". Sarebbero state, dunque, motivazioni legate alla sicurezza e alla qualità delle sorpresine a determinare l'aggiunta degli altri due palloncini con la lettera K. Ferrero ha concluso che tutti coloro che si sono sentiti offesi possono tranquillamente, mediante il servizio clienti, cambiare la sorpresa. Il caso è chiuso.