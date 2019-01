Annuncio

Annuncio

Poteva sicuramente finire in tragedia un brutto episodio accaduto nella serata tra venerdì e sabato scorsi a Canonica, una frazione di Todi, paesino alle porte di Perugia, dove un uomo ha improvvisamente sparato alcuni colpi di fucile diretti verso alcuni tecnici dell'Enel, che stavano operando in una cabina a poca distanza dal domicilio dell'uomo per riparare un guasto verificatosi di notte. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale l'uomo avrebbe scambiato per ladri quelli che erano dei semplici operai.

Intimorito quindi dalla presenza di quegli uomini e del loro mezzo, di notte per giunta, non ci ha pensato un secondo e ha fatto fuoco [VIDEO]. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma solo tanto spavento per i lavoratori, che non si aspettavano una reazione simile.

Advertisement

Soggetto identificato e denunciato per tentato omicidio

E' stato lo stesso Ente nazionale per la fornitura dell'energia elettrica a denunciare l'accaduto ai Carabinieri della locale stazione sabato mattina, i quali hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'autore del folle gesto. Lo stesso è stato trovato in breve tempo, le sue generalità comunque non sono state diffuse, questo al fine di tutelare l'individuo. Si è ovviamente trattato di un grossolano errore di valutazione, che però poteva avere conseguenze nefaste qualora avesse colpito uno dei tecnici. Per l'uomo che ha sparato è scattata quindi una denuncia per tentato omicidio. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line Perugia Today, un proiettile che serviva per la caccia al cinghiale ha centrato il mezzo di lavoro dei tecnici.

Advertisement

Guasto ad una struttura ricettiva

L'intervento dei tecnici dell'Enel si è reso necessario poiché una struttura ricettiva della zona era rimasta senza corrente. Per questo problema gli operai sono intervenuti a tarda ora per far si che l'attività della struttura potesse continuare senza ulteriori problemi. Ma non avevano fatto i conti con quello che gli sarebbe accaduto di li a poco. La vicenda [VIDEO] ha ovviamente fatto subito il giro del paese, destando curiosità tra gli abitanti. Sicuramente nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi della vicenda. Nel frattempo l'uomo denunciato si è giustificato informando i militari che negli ultimi tempi nella zona ci sono stati numerosi furti e vedendo il mezzo ha pensato che si trattasse di una banda di malviventi.