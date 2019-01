Annuncio

Un bruttissimo fatto di cronaca [VIDEO] si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il malfattore. Subito dopo sono intervenuti anche i militari dell'Esercito Italiano del 5 Reggimento "Lancieri di Novara", impegnati nell'operazione "Strade Sicure", e i Carabinieri della vicina stazione di Roma Garbatella, che hanno tratto in arresto con l'accusa di violenza sessuale l'ivoriano: lo stesso si trova attualmente nel carcere di Regina Coeli.

Donna bloccata con le spalle al muro

La scena descritta dai testimoni oculari che hanno assistito alla violenza è agghiacciante. Il richiedente asilo, come detto, avrebbe avvicinato con una scusa la donna, poi l'avrebbe spinta con le spalle al muro e qui avrebbe tentato di abusare di lei.

Il soggetto, una volta portato in caserma per le formalità di rito, è risultato sprovvisto della regolare documentazione per risiedere in un paese estero, per cui la sua posizione si è aggravata ancora di più, in quanto gli agenti hanno scoperto che lo stesso ivoriano aveva dei precedenti penali. Sarebbe anche un senza fissa dimora. I militari, fortunatamente, ieri sera si trovavano sul posto, quindi sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti.

Per la vittima 15 giorni di prognosi

La pattuglia mista ha, quindi, cercato di tranquillizzare la donna, la stessa è stata poi portata in ospedale per i relativi accertamenti. I sanitari del nosocomio "CTO Alesini" le hanno dato una prognosi di circa 15 giorni, riscontrandole un trauma al ginocchio. La donna è rimasta per diverso tempo in stato choc per quanto avvenuto.

Qualche giorno addietro un episodio analogo [VIDEO], ma diverso nella dinamica, è accaduto in Puglia, nel leccese, dove una donna di 44 anni, dopo essersi ribaltata con la sua automobile, chiese aiuto ai passanti dopo aver vagato per un chilometro spaesata. In quell'occasione un cittadino italiano di 24 anni si fermò, ma solo all'apparenza, per prestarle soccorso: quest'ultimo tentò poi improvvisamente un abuso nei suoi confronti. Il soggetto fu rintracciato poco dopo dai Carabinieri e arrestato.