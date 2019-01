Annuncio

E' una vicenda davvero spiacevole [VIDEO] quella accaduta all'alba di oggi ad Ugento, in provincia di Lecce, dove una donna di 44 anni è stata protagonista di un incidente stradale alla periferia del paese salentino, sulla litoranea. Vista la gravità della situazione ha deciso di chiedere aiuto, e un ragazzo di 24 anni, D. Z., originario del posto, si è fermato. Ma le sue intenzioni erano tutt'altro che buone, secondo quanto riportato dalla stampa locale infatti il soggetto ha tentato di abusare della donna, ma quest'ultima è riuscita a sfuggire alle grinfie del suo aggressore.

Il quale infine è stato fermato dalle forze dell'ordine.

La donna ha raccontato tutto ai poliziotti

Immediatamente quindi sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi, in particolare i Vigili del Fuoco di Gallipoli insieme alla Polizia, che hanno provveduto a rimuovere il veicolo dalla carreggiata.

Gli agenti quindi hanno raggiunto in breve tempo l'abitazione della vittima, la quale ha fornito un resoconto dettagliato di quanto gli era appena successo. La donne ha quindi spiegato di aver frenato bruscamente per evitare un cane, che in quel momento stava attraversando la strada. A quel punto ha perso il controllo della sua vettura, e questa si è ribaltata, finendo in un campo al lato della carreggiata. La vittima avrebbe anche percorso a piedi un tratto di strada di un chilometro, proprio alla ricerca di un piccolo aiuto. Fortunatamente la donna è uscita illesa dall'incidente, ma certamente non si aspettava quello che gli sarebbe successo dopo. Una volta entrata nel veicolo del suo soccorritore, una Fiat Doblò per la precisione, ha notato che il giovane aveva tra le gambe una bottiglia di vino.

Quest'ultimo quindi, in breve tempo, sarebbe passato all'azione, accarezzandole le gambe e imboccando una strada secondaria. La donna ovviamente a quel punto non c'è stata, ed è uscita dalla vettura, correndo a più non posso. Il conducente però non si è arresto, e l'ha inseguita, riuscendo in qualche modo a raggiungerla. Qui ha effettuato l'ultimo tentativo di abuso, ma la vittima [VIDEO] si è dimenata con forza, tanto che il suo aggressore ha desistito. Secondo quanto riportato dalla stampa locale il giovane è riuscito comunque a rubarle la borsa.

Molestatore beccato grazie alle telecamere

Gli inquirenti quindi, subito dopo il racconto della donna, hanno provveduto a visionare le telecamere della zona, che fortunatamente hanno ripreso la scena. Ricostruendo il tragitto della vettura in cui la donna si trovava con il suo aguzzino, gli inquirenti in poche ore hanno raggiunto il 24enne, che nel frattempo aveva trovato rifugio in uno scantinato. Dopo le formalità di rito in commissariato, a Taurisano, è stato trasferito presso la casa circondariale "Borgo San Nicola", del comune capoluogo. Dovrà rispondere di violenza sessuale.