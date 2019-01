Annuncio

E' una storia davvero [VIDEO]curiosa quella che arriva da Senigallia, nelle Marche, e precisamente dalla frazione Cesano. In una ditta locale, nei giorni scorsi una dipendente ha ricevuto la lieta notizia della 'trasformazione' del suo contratto in uno a tempo indeterminato. Sicuramente, di questi tempi, un grande traguardo, che giustamente la signora ha voluto festeggiare con le sue colleghe. Alla notizia, comunicata da lei stessa, le conoscenti sono corse ad abbracciarla.

Una di loro, però, l'ha abbracciata talmente tanto forte da rompergli una costola.

Donna sollevata da terra

Quest'amica della signora l'avrebbe addirittura sollevata da terra.

A quel punto, la donna ha sentito un forte dolore sulla zona del fianco e ha pregato la collega di metterla giù. In quell'istante non ha sicuramente pensato al peggio, anche perché il dolore si era calmato: dalla mattina successiva quest'ultimo è andato però via via intensificandosi. Per una questione di rispetto, la donna in un primo momento non ha detto niente al titolare dell'azienda, in quando non voleva che questi pensasse che stesse approfittando della nuova condizione contrattuale, che sappiamo offre anche dei diritti in caso di malattia. Nonostante le forti fitte, con caparbietà e resistenza, la donna ha continuato a svolgere le sua mansione. Ovviamente non si aspettava che quell'abbraccio le avesse provocato conseguenze poco felici e livello fisico. L'epilogo è arrivato solo lunedì scorso, 14 gennaio, quando la donna aveva preso un giorno di ferie per accompagnare la figlia a fare una risonanza magnetica.

La donna faticava a respirare

La vittima [VIDEO] di questo spiacevole incidente, proprio mentre si trovava nella struttura sanitaria, si è resa conto che non respirava bene. Quando si rompono le costole infatti, si avverte subito una difficoltà nella respirazione profonda. Pur se si tratta di un infortunio piuttosto comune, in quanto capita spesso agli sportivi o negli incidenti stradali, se trascurato può diventare molto pericoloso e portare il soggetto colpito addirittura alla morte. Difatti, le costole fratturate possono intaccare gli organi vitali, come i polmoni o importanti arterie, provocando un'emorragia fatale. La donna in questione ha quindi fatto la risonanza ed è emerso appunto l'infortunio che aveva subito durante l'abbraccio. Ora la donna si trova in malattia, in attesa che si riprenda completamente.