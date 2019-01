Annuncio

All'interno di un bar nel comune di Somma Vesuviana, piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli, un uomo trova un portafogli con all'interno delle banconote e lo restituisce al legittimo proprietario. All’interno dello stesso, però, non vi erano più i contanti. Scatta così la mega rissa in piazza San Francesco, vero e proprio centro cittadino della comunità vesuviana. [VIDEO]

Il racconto dei fatti

L'insolito quanto bizzarro episodio si è verificato nella mattinata della scorsa domenica, 13 gennaio.

Nella maxi rissa sono state coinvolte ben cinque persone. Dalle parole si è subito passati ai fatti: botte e percosse, calci e pugni in un aggressione senza precedenti tra due nuclei familiari.

Da una parte due uomini di 52 e 19 anni di età, padre e figlio, dall'altra altri due uomini di 22 e 48 anni di età, assieme allo zio 54enne. Per sedare la colluttazione sono intervenuti i militari dell'arma dei Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, diretti dal maresciallo capo Raimondo Semprevivo. Neppure le forze dell'ordine, però, sono riuscite a calmare gli animi e le percosse sono proseguite. Nella rissa sono stati coinvolti gli stessi militari.

Gli arresti

Solamente dopo alcuni minuti e grazie all'intervento di un'altra pattuglia dei Carabinieri, i militati dell’Arma sono riusciti con non poche difficoltà a immobilizzare, bloccare e ammanettare gli aggressori. Sottoposti a perquisizione personale da parte delle forze dell'ordine, i contendenti son risultati essere in possesso di taglierini e badile.

Tutti e cinque sono stati arrestati e ora dovranno attendere agli arresti domiciliari il processo che avverrà con rito con formula per direttissima. Dovranno rispondere dei reati penali di rissa, percosse, lesioni personali, aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per due dei partecipanti alla colluttazione, si sono rese necessarie le cure mediche: i dottori del pronto soccorso del presidio ospedaliero 'Santa Maria del Pozzo' [VIDEO] di Somma Vesuviana hanno giudicato le loro ferite guaribili in tre e cinque giorni. Due appuntati dell'arma dei Carabinieri, invece, hanno riportato ferite, ecchimosi e contusioni lievi giudicate dai medici guaribili con una prognosi di cinque e dieci giorni. Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda avvenuta un paio di giorni fa nel comune di Somma Vesuviana.