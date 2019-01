Annuncio

A margine della cattura del terrorista Cesare Battisti, avvenuta a San Cruz, una città al centro della Bolivia, il ministro dell'interno Matteo Salvini si è aperto alle telecamere di 'Pomeriggio 5', il talk-pomeridiano condotto da Barbara D'Urso.

Matteo Salvini si apre sul rimpatrio di Cesare Battisti

Ai microfoni della nuova puntata di 'Pomeriggio 5', il talk-show di Canale 5 andato in onda nella giornata di martedì 15 gennaio, è intervenuto in un collegamento con Barbara D'Urso il ministro dell'interno Matteo Salvini, il quale ha rilasciato delle inedite dichiarazioni circa l'estradizione dalla Bolivia all'Italia del terrorista Cesare Battisti, che è condannato a dover scontare 4 ergastoli, così come ha riferito il leader della 'Lega'.

In diretta TV, Salvini ha evidenziato che in un aereo diretto in Italia Battisti sarebbe apparso come risollevato da un peso sulla coscienza: ''Un momento emozionante, fammelo dire a nome dei 60 milioni di italiani, senza distinzioni politiche o partitiche: un enorme grazie alla Polizia di Stato, ai servizi dell'ordine, che hanno riportato a casa un delinquente, un vigliacco, un infame, un assassino, un terrorista, dite voi quello che volete'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini ai microfoni di Barbara D'Urso, alla quale il ministro dell'Interno ha ricordato che Battisti ha tolto la vita ad ''un maresciallo, un ragazzo di 24 anni poliziotto, un gioielliere e un macellaio [VIDEO], in nome del comunismo''.

''Vederlo tornare nel posto che gli spetta, cioè in galera, nel nome della giustizia e nel rispetto dei cari delle vittime, è stata un'enorme soddisfazione'', ha confidato Matteo Salvini, dopo aver presenziato al rimpatrio di Cesare Battisti in Italia.

Salvini risponde alle critiche

Circa le critiche ricevute da parte di chi lo taccia di aver indossato l'uniforme della Polizia di Stato in occasione dell'arrivo in Italia dell'aereo del latitante Battisti, il ministro dell'interno ha risposto in modo secco: ''Me ne frego, perché onoro il lavoro delle forze dell'ordine. Ogni giorno, si alzano e rischiano la vita uomini e donne in divisa… sono orgoglioso del loro lavoro e dei risultati ottenuti da Vicepremier. 'Dopo 40 anni, non ha avuto il buon gusto né la dignità umana di chiedere scusa...

non mi interessava avvicinarmi a lui. Il carcere deve essere riabilitativo e va bene, ma uno che è condannato a 4 ergastoli è giusto che sconti anni di carcere'', ha aggiunto Matteo Salvini, le cui summenzionate dichiarazioni possono essere ascoltate [VIDEO] in un apposito video pubblicato dal sito mediasetplay.