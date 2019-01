Annuncio

Mai avrebbe pensato che dietro a quell’annuncio, letto su Facebook, si nascondesse una trappola da incubo. Tutto è infatti cominciato da un’inserzione di lavoro come babysitter, simile a tante altre a cui la giovane aveva risposto in passato, per guadagnare qualche soldo. Dopo aver dato il suo numero di telefono, la ragazza, nata e residente a Verona, è stata subito contattata per fissare un appuntamento per le 23 di giovedì 10 gennaio, nelle vicinanze della stazione di Porta Vescovo: ad attenderla ha trovato una donna che doveva accompagnarla in macchina fino a casa, dove si trovava il bambino da accudire.

Nel corso del tragitto però, l’auto si è fermata per far salire a bordo uno sconosciuto. Solo a quel punto la 20enne ha iniziato a capire di essere caduta in un tranello: infatti poco dopo l’uomo ha abusato di lei [VIDEO].

Le foto scattate per minacciare la vittima

La vettura si è diretta verso un casolare abbandonato, in aperta campagna, a Poiano. A quel punto la donna che aveva contattato la 20enne si è allontanata, lasciandola sola con il bruto.

L’uomo ha iniziato a minacciarla puntandole contro un taglierino: la povera vittima è stata costretta a subire degli abusi – si parla di un rapporto orale – mentre l’aggressore le scattava anche alcune foto con il cellulare allo scopo di ricattarla [VIDEO]. Se avesse parlato con qualcuno della violenza, quelle immagini oscene sarebbero state diffuse sul web.

Dopo circa due ore la giovane è stata riaccompagnata in stazione. La ragazza però non si è fatta intimorire ed ha subito chiamato il 113: in lacrime, ha raccontato agli agenti la brutta avventura che aveva appena vissuto, fornendo agli uomini della polizia un aiuto importante per trovare i responsabili.

Rintracciati gli aggressori grazie alla targa dell’auto

Infatti la 20enne, nonostante tutto, era riuscita a memorizzare quasi integralmente i numeri di targa dell’auto che l’aveva prelevata. Così dopo tre giorni gli agenti della squadra mobile di Verona sono riusciti a rintracciare la coppia di aggressori.

Si tratta di marito e moglie: il trentenne Mirko Altimari, e Giulia Buccaro di 27 anni. L’uomo è accusato di violenza carnale aggravata dall’uso dell’arma, mentre entrambi devono rispondere di sequestro di persona. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.

Gli inquirenti hanno voluto rendere pubblici nomi e fotografie degli aggressori perché temono che questa non sia stata la prima messinscena organizzata dai coniugi ai danni di una donna: infatti il loro modo di operare, perfezionato sin dei minimi dettagli, fa pensare all’esistenza di precedenti.