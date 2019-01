Advertisement

Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una rinuncia dell’ultimo minuto da parte del futuro marito, che aveva fatto perdere le proprie tracce.

Nessuno però si aspettava un epilogo così drammatico della vicenda: l’auto di Ciaravolo, una Mercedes Classe C, è stata ritrovata bruciata in zona Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi, la sua cittadina di origine: al suo interno un corpo completamente carbonizzato [VIDEO], di cui ancora non si conosce l’identità.

Il primo passo delle indagini: scoprire l’identità del cadavere, reso irriconoscibile dalle fiamme

Spetterà adesso ai carabinieri, coordinati dalla procura di Marsala, cercare di capire cosa sia successo e riuscire a restituire un’identità a quel cadavere [VIDEO], che si sospetta possa essere proprio il mancato sposo, che, come detto, risulta il proprietario della vettura. I parenti non hanno saputo dare notizie sul loro congiunto, che dal giorno delle nozze sembra essere scomparso nel nulla.

Le analisi sul mezzo, sono affidate al nucleo investigativo ed alla squadra scientifica del comando provinciale dei militari dell’Arma. Secondo quanto emerge dai primi rilievi, l’incendio sembra essersi sprigionato solo poche ore prima del ritrovamento, tra la notte del 4 gennaio e l’alba del 5; quindi dovrebbe essere successivo di parecchi giorni alla data del matrimonio di Francesco Ciaravolo, fissato per il pomeriggio del 29 dicembre.

Bisognerà capire cosa è accaduto e quali sono le cause

L’identificazione del cadavere sarà alquanto complicata, viste le condizioni in cui è stato ritrovato. I carabinieri dovranno poi cercare di capire cosa sia successo e quali siano le cause del fatto.

Nel caso la vittima fosse proprio Ciaravolo, le indagini si focalizzerebbero sulle mancate nozze, su quello che potrebbe essere accaduto nel periodo trascorso da allora, e sui motivi che avrebbero spinto l’uomo a non presentarsi all’altare, quando ormai tutto era pronto, perfino la Ferrari rossa che doveva andare a prendere la sposa e portarla in chiesa.