Una vera e propria tragedia [VIDEO] familiare, in cui a perdere la vita ancora una volta è una giovane donna, si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente a Melbourne, città dello stato della Florida. A seguito di un violento litigio tra moglie e marito, William Brian Stillwell, ha impugnato la sua arma da fuoco ed ha sparato contro la consorte davanti ai propri figli, terrorizzati difronte ad un simile gesto estremo. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, a scatenare l'ira del trentanovenne, la scoperta di essere stato tradito dalla moglie e dal suo migliore amico: i due amanti avevano registrato un video intimo.

Nel momento in cui il trentanovenne ha scoperto il filmato all'interno dello smartphone della moglie, non ha trattenuto la rabbia e le ha sparato, colpendo poi anche i suoi suoceri.

Adesso l'uomo è stato arrestato.

Florida: il marito scopre di essere stato tradito attraverso la visione di un video

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, il terrificante episodio è avvenuto all'interno dell'abitazione di famiglia, a seguito di un litigio tra la coppia. Le vittime, Mona Stillwell e i suoi genitori, hanno subito dei colpi di pistola alle gambe e ai fianchi. Nel corso del filmato, pare si vedesse la donna mentre tradiva suo marito con il migliore amico e mentre si prendeva gioco di lui con alcune affermazioni non rivelate dai media. Fortunatamente, però, tutti e tre non sembrano in pericolo di vita e dunque riusciranno a sopravvivere. I due figli, che si trovavano nell'abitazione al momento della sparatoria, invece non sono stati coinvolti: si tratta di due gemellini di appena cinque anni, che sono stati registrati durante la telefonata alle forze dell'ordine mentre gridavano, rivolgendosi al proprio papà, pregandolo di non uccidere la loro mamma.

Nella registrazione si sentono anche le urla disperate di Mona, che incita i propri bambini a scappare via dalla casa.

Il trentanovenne è stato arrestato: diverse accuse pendono su di lui

Secondo quanto affermato dalle autorità, i bimbi sono riusciti a scappare via di casa e a rifugiarsi a casa di un vicino. A seguito del tragico episodio [VIDEO], però, William Brian Stillwell è stato immediatamente fermato e portato in carcere. Adesso l'uomo è stato arrestato e dovrà difendersi dalle accuse di tentato omicidio, furto armato, abusi su minorenni e occultamento di un'arma da fuoco.