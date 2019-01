Annuncio

Annuncio

Un viaggio sicuramente fuori dal comune quello dei passeggeri di un volo United Airlines, celebre compagnia aerea statunitense, che sabato scorso sono rimasti bloccati per una ventina di ore a temperature polari sul velivolo. Tutto è cominciato quando il volo, per un'emergenza medica improvvisa, è stato dirottato presso l'aeroporto militare di Terranova, in Canada, dove è regolarmente atterrato verso le ore 22:00 locali. Fin qui nulla di strano, le emergenze in volo infatti possono accadere da un momento all'altro, ma si sa, il freddo, può giocare brutti scherzi.

Ed è quello che è accaduto. Difatti, a causa delle bassissime temperature, il portellone dell'aereo si è bloccato, non riuscendosi più a chiudere a causa del gelo intenso [VIDEO].

Advertisement

Quindi, visto che di notte la base è solitamente senza personale di assistenza, i passeggeri hanno dovuto attendere il giorno seguente perché la situazione si sbloccasse. Il portellone è rimasto quindi aperto, e la temperatura esterna nel frattempo crollava fino a -30 gradi.

Tutti al gelo

E da qui che è cominciata l'odissea per chi si trovava a bordo dell'aereo. I passeggeri infatti non potevano muoversi dall'interno dell'aereo, così fa sapere la stampa internazionale. Un episodio sicuramente increscioso [VIDEO], che i viaggiatori non si aspettavano potesse accadere proprio a loro. Le temperature polari che si registrano da quelle parti infatti, sono tra le più basse del pianeta. Terranova è un'isola che si trova nell'Oceano Atlantico, separata dal continente dallo stretto di Belle-Isle.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dopo aver riparato il guasto, dopo interminabili ore, quasi 20 come detto, l'aereo ha fatto ritorno a Newark, da dove era partito.

Passeggeri rimborsati e risarciti, la compagnia ha offerto anche pasti caldi

I viaggiatori, dopo questa interminabile odissea, erano ovviamente stremati e stanchi. La compagnia si è immediatamente scusata con loro. Una volta tornati sul suolo del News Jersey, ai passeggeri sono stati offerti dei pasti caldi, come solitamente si fa in questi casi. Inoltre tutti quanti sono stati risarciti, e in più la compagnia ha rimborsato loro il costo del biglietto. L'incidente, fortunatamente risolto nel migliore dei modi, ha colto di sorpresa anche la direzione della United Airlines. Pare, inoltre, che non si siano registrate situazioni di gravi, a parte il disagio che i passeggeri hanno provato. Gli stessi hanno trascorso la notte in un albergo, il cui costo è stato sempre pagato dal vettore.