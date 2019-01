Annuncio

Annuncio

Negli Usa, nello Stato del Maine, una madre ha allattato il figlio poco dopo essersi drogata con della metanfetamina. La sostanza, passata nel latte materno e assunta dal neonato, ha fatto perdere i sensi al piccolo mandandolo in overdose. La polizia ha dichiarato di aver arrestato la donna, molte persone però criticano la scelta di incriminare penalmente la madre che invece dovrebbe essere aiutata.

Usa, neonato assume droga tramite il latte materno

Il bambino di 7 mesi è stato portato nel centro medico Nothen Light Eastern Maine di Bangor, nel Maine.

La polizia è stata chiamata dal personale medico dopo che gli addetti hanno verificato che il bambino aveva ingerito della droga. La donna è stata accusata di detenzione di stupefacenti e di aver messo a rischio la vita nel piccolo: ora il caso è in mano del procuratore distrettuale della contea di Penobscot.

Advertisement

La pena massima per la donna sono 10 anni di carcere e questo caso, come affermato dalla polizia cittadina, è il primo in città. Molte persone criticano [VIDEO] l'arresto della mamma e, anzi, affermano che questo atteggiamento potrebbe scoraggiare altri tossicodipendenti a cercare aiuto medico per i figli per paura di essere arrestati.

La madre del piccolo, Alyssa Murch di anni 20, riceve aiuto da parte del direttore esecutivo dell'Alliance for Addiction and Mental Health Services del Maine. La direttrice, Malory Shaughnessy, ha dichiarato che la ragazza andrebbe aiutata e non incriminata in quanto la volontà della madre non era quella di nuocere il bambino ma solo di nutrirlo. "Dovremmo chiederci come possiamo fornire più aiuto alla madre, arrestarla non sta fornendo quell'aiuto...il fatto potrebbe avere un impatto sulla sua capacità di ottenere un lavoro e quindi essere dannoso a lungo termine" ha dichiarato la direttrice del servizio assistenziale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le metanfetamine nel Maine

Il bambino, che ora sta lottando tra la vita e la morte, resta ricoverato in terapia intensiva [VIDEO] e la prognosi è riservata. L'assunzione di droga tramite il latte materno è ovviamente la pista principale ma, alcuni medici, avanzano l'ipotesi che il piccolo potrebbe aver ingerito anche dei farmaci.

Le metanfetamine sono un tipo di droga illegale di uso comune negli States, in particolare nel Maine, dove nel 2018 ha portato alla morte per overdose 10 persone. Alyssa ora dovrà dovrà comparire sul banco degli imputati il prossimo 20 febbraio per le accuse che le sono state rivolte e, se il bambino non dovesse sopravvivere, dovrà rispondere anche di omicidio.