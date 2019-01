Annuncio

Poteva finire in modo realmente drammatico ciò che è accaduto durante una partita di calcio giovanile, ma la circostanza è stata sbrogliata argutamente da Cristian, un giovanissimo calciatore di appena dodici anni. Spinto dal suo istinto e dal suo sangue freddo il piccolo giocatore ha saputo mantenere la calma nel momento più opportuno. Questo ha fatto in modo di evitare un dramma, infatti Cristian ha salvato la vita ad un altro giovane calciatore suo avversario che durante la partita in corso aveva perso i sensi [VIDEO]crollando a terra.

Quasi un miracolo per gli spettatori

Secondo i tanti presenti alla competizione calcistica che si è svolta in Spagna, quello che è avvenuto è un vero e proprio gesto di altruismo.

La vicenda è accaduta durante l'incontro calcistico della categoria Tercera Andaluza Infantil tra Medina Balompiè e Fernando CD [VIDEO]. Il piccolo dodicenne Cristian Fernandez è uno dei membri del San Fernando e ha soccorso tempestivamente un suo avversario in campo Daniel Delgrado che, dopo un impatto durante il gioco, aveva perso i sensi cadendo a terra. Durante l'accaduto molti giovanissimi calciatori si sono allontanati sconvolti, ma il piccolo Cristian Fernandez ha reagito diversamente: si è avvicinato all'avversario inerme Daniel Delgrado e prontamente lo ha girato sul fianco per poi aprirgli la bocca e tirargli la lingua evitandogli così il soffocamento imminente, questo fino a che i medici non sono accorsi. L'intervento di Cristian ha permesso al piccolo Daniel di riprendersi.

Uno sfogo di pianto per Cristian dopo il suo gesto eroico pieno di tensione

All'arrivo dei soccorsi per Daniel Delgrado, il dodicenne Cristian si è allontanato ed è scoppiato in un pianto liberatorio, senza dubbio anche per la grande di tensione che aveva.

Una reazione quella di Cristian che appare piuttosto comprensibile se si pensa alla sua tenera età. Lo straordinario gesto eroico del baby calciatore Cristian si sta diffondendo ovunque in queste ore. Il dodicenne ha in seguto dichiarato di avere soccorso il bambino Daniel perchè sapeva farlo, questo in quanto lo avrebbe visto mettere in pratica in una partita di calcio dove Fernando Torres aveva perso i sensi [VIDEO] e lo hanno soccorso in quella maniera. Anche Leo Cornejo, l'allenatore di Cristian ha apprezzato il gesto del piccolo, definendolo "coraggioso". Daniel Degrado, dopo le prime cure ricevute in ospedale, ora sta meglio.