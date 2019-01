Annuncio

Uno spiacevole fatto di cronaca [VIDEO] si è verificato ieri in una scuola dell'Ohio (Usa), precisamente alla Creekside Middle School. Gli studenti del plesso scolastico infatti si sono trovati ad assistere ad una scena davvero raccapricciante. Il professore, Tracey Abraham, un 41enne, stava facendo una supplenza per sostituire un collega. Gli studenti si sono accorti che però qualcosa non andava, in quanto hanno notato movimenti strani da parte dello stesso soggetto. Hanno capito immediatamente di cosa si trattava: il professore stava praticando, su se stesso, palesi atti di autoerotismo.

Gli studenti hanno segnalato quanto accaduto alla dirigenza scolastica, che ha avvertito nell'immediatezza dei fatti l'Autorità Giudiziaria. Per il misfatto Abraham è stato arrestato, poi successivamente rilasciato in attesa del processo che lo vede imputato.

Docente rimosso dall'incarico

La direzione scolastica ha quindi immediatamente sospeso dalle sue funzioni il professore. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, pare che il docente abbia approfittato della copertura della cattedra per compiere gli atti osceni, convinto che nessuno si accorgesse di quanto stava succedendo. Purtroppo non ha aveva fatto i conti con la reazione degli studenti, che non hanno esitato a segnalare il brutto comportamento [VIDEO] del professore. La Polizia di Fairfield lo ha accusato di atti osceni in luogo pubblico, reato che assume una connotazione più grave poiché compiuto alla presenza di minori. I funzionari della scuola hanno anche indagato se ci siano stati eventuali contatti fisici tra gli alunni e il docente, ma non sono emersi particolari degni di nota.

Pare infatti che nessuno studente abbia subito contatti fisici con l'uomo.

Professore non sarà più ammesso all'interno della scuola

Del bruttissimo episodio sarà informato anche il Dipartimento dell'Istruzione. Dalla Creekside Middle School fanno sapere che all'interno dell'edificio l'uomo non sarà più ammesso, anche perché, come ricordavamo sopra, è stato sospeso già dal suo incarico. Le indagini sul caso procedono, non è escluso che possano uscire ulteriori particolari nelle prossime ore, oppure nei prossimi giorni. Il processo dovrà cominciare a breve: in quell'occasione l'indagato potrà chiarire la sua posizione, oppure potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Si resta in attesa, quindi, di una decisione definitiva nei suoi confronti.