Annuncio

Annuncio

A partire da fine febbraio, arriverà a grande richiesta il il KitKat al tè verde Matcha. La barretta fino ad oggi è stata disponibile solo in Giappone, ma adesso sbarcherà anche in Italia e più in generale in Europa. I dolci al Matcha stanno spopolando in Giappone negli ultimi anni. Questo famoso tè verde dal gusto dolciastro è assolutamente versatile per cui è utilizzato per una grande vastità di prodotti.

Dopo il Rosa Ruby, il verde Matcha

Solo qualche mese fa è arrivato in Italia il KitKat Rosa Ruby, che ha riscosso molto successo. Adesso invece, sta per essere commercializzato anche in Italia il KiktKat green. La barretta in questione verrà inserita nel mercato europeo con il motto "Inspired by Japan".

Annuncio

Sulla pagina ufficiale Instagram del brand in questione, è stato pubblicato un semplice sfondo verde accompagnato da una scritta che annuncia l'arrivo di qualcosa e la necessità di prendersi una pausa Zen.

Una semplice foto dallo sfondo verde che in pochissime ore ha già ottenuto più di 6.000 like su Instagram e sui social molti già ne parlano. Questa idea deriva dal fatto di voler portare un po' di Giappone in Europa e di far conoscere uno dei KikKat più venduti di sempre da quando è stato commercializzato, ben 15 anni fa.

Tè Matcha, capostipite di tutti i KitKat 'gourmet'

Il KitKat nacque nel 1935 da un'idea di un operaio che richiese uno snack che potesse essere portato nella cassetta del pranzo di un operaio.

Annuncio

Per ben due anni la barretta venne chiamata Rowntree's Chocolate Crisp, ma in seguito venne rinominata Kit Kat Chocolate Crisp. Alexander von Maillot, Global Head Confectionery presso Nestlé, in una nota stampa ha spiegato che il prodotto è diventato famoso in tutto il mondo fin dalle sue origini. In Giappone esso è arrivato qualche decennio dopo e si è aperto a più varianti con combinazioni innovative ed edizioni speciali. Il logo è rimasto quasi invariato dal 1935: un'ellisse di colore rosso e bianco che ha subito nel corso del tempo solo delle piccolissime modifiche.

Il prodotto in questione fu brevettato nel 2004, quando la Nestlé riuscì a combinare perfettamente la polvere di tè, chiamata anche caffè verde, con il cioccolato bianco.

Annuncio

La produzione per la distribuzione in Europa avrà sede ad Amburgo, in Germania. Per realizzare le barrette verranno utilizzati soltanto fave di cacao certificate e Matcha proveniente dal Giappone ed anche dalla Cina.