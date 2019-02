Annuncio

Nadezhda Kulikova è una mamma di 33 anni che ha voluto infliggere una punizione alquanto folle al figlio Lev di soli sei anni. Il bambino sarebbe stato scortese con lei, motivo per cui ha deciso di legargli braccia e testa con dei sacchetti di plastica ed abbandonarlo in un foresta con temperature ben sotto lo zero dentro ad una borsa. Per fortuna, un automobilista lo ha notato il giorno dopo ed è riuscito a salvare il piccolo.

Lev ritrovato da un automobilista

Il bambino abbandonato nella foresta è stato visto per caso da un uomo di nome Andrey. L'automobilista in questione ha notato Lev nei pressi dell'autostrada che costeggia la foresta, a circa 16 miglia al nord da Cremlino. Il bambino ha poi spiegato ad Andrey che la madre lo aveva legato ed abbandonato perché lui aveva detto di voler affogare il cucciolo presente in famiglia.

Lev ha anche riferito all'uomo che la madre ama il cucciolo più di lui.

Il signore ha raccontato di aver intravisto in autostrada un sacco con le gambe che uscivano di fuori. Sulle prime non aveva capito che fosse un bambino, ma ha deciso di tornare indietro e di fermarsi per capire meglio. A quel punto ha iniziato a sentire qualcuno che urlava 'aiutami'. L'automobilista continua poi rivelando che il piccolo era legato così forte che ha dovuto usare il coltello per slegarlo e che lui non avrebbe mai potuto togliersi la borsa di dosso da solo.

La versione della mamma

Durante il ritrovamento, il bambino era visibilmente provato. A quanto pare aveva passato la notte precedente nella foresta, sotto il freddo e la neve.

Lev ha rivelato che la mamma durante tutto il giorno non lo aveva fatto mangiare e che alle 21.00 circa lo aveva portato nella foresta. Immediatamente dopo il ritrovo, il piccolo è stato portato in ospedale.

La versione della mamma è ben diversa da quella raccontata dal figlio: la donna ha dichiarato che il figlio sarebbe scappato volontariamente durante una passeggiata al parco avvenuta il giorno prima e di essersi rivolta alla polizia alle 5:30 del mattino dopo averlo cercato senza alcun riscontro. L'uomo che lo ha ritrovato però, ha rivelato che durante il tragitto in macchina, il bambino gli avrebbe racconto che ad averlo abbandonato nella foresta sarebbe stata proprio la madre: 'Ha detto che era scortese con lei', riferisce il signore.

Adesso la donna verrà sottoposta ad una visita psichiatrica per capire come mai si sia comportata così.