Una vicenda che definire curiosa sembra quasi un eufemismo, visto quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di Altavilla Irpina. Tre persone, infatti, un uomo e due avvenenti ragazze, stavano intrattenendo un rapporto sessuale all'interno di un'automobile in sosta, quando un passante si è accorto di quello che stava succedendo e ha cominciato a lamentarsi, facendo scoppiare un vero e proprio putiferio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, i tre si erano appartati in macchina quando il passante ha notato gli atti che stavano compiendo. Così, l'uomo si è avvicinato al finestrino della macchina invitando i tre individui a porre fine a ciò che stavano facendo, inconsapevole di ciò che avrebbe potuto causare.

Avellino: un uomo e due donne hanno un rapporto in auto, il passante si lamenta e si scatena la rissa

Infatti, stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, l'uomo coinvolto nel rapporto sessuale è sceso immediatamente dall'automobile visibilmente contrariato, mettendo in piedi una vera e propria discussione. Dalle parole, però, si è passati in fretta alle mani con i due uomini che si sono colpiti con calci e pugni. La dinamica dell'episodio, comunque, deve essere ancora tutta verificata, e al momento non sono state fatte recapitare denunce alle forze dell'ordine. Tuttavia, uno dei due protagonisti della rissa avrebbe fatto ricorso alle cure da parte dello staff medico dell'ospedale Moscati.

Fortunatamente per i due non ci sono state conseguenze fisiche particolari e adesso tra la comunità di Altavilla Irpina si cercano altre persone che potrebbero aver assistito alla scena.

La vicenda è diventata virale tramite i social network

Si cercano delle testimonianze utili che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda che nel giro di pochi istanti ha fatto il giro del comune di Avellino. L'episodio si è poi spostato sui social network dove sono iniziate a girare le ipotesi più disparate e c'è anche chi minimizza l'episodio e lo riconduce ad una semplice incomprensione. I fatti reali di questo episodio, comunque, sono ancora tutti da verificare e non c'è alcuna conferma ufficiale a riguardo.

Ciò che potrebbe portare ad una conclusione potrebbe essere una denuncia da parte di uno dei due protagonisti, ma questa sembra al momento un'ipotesi abbastanza remota e improbabile.