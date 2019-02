Annuncio

Annuncio

Sarebbe potuta finire molto peggio la vicenda accaduta nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel noto comune di Ladispoli, dove una donna di sessantatré anni è stata portata in ospedale e ha rischiato di perdere la vita a causa dell'esalazione dei vapori tossici prodotti dal miscuglio di alcuni detersivi utilizzati per pulire la propria casa. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, durante alcune operazioni di pulizia della sua abitazione nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, infatti, la signora ha respirato i vapori emanati da alcuni detergenti che lei stessa aveva mescolato e che le hanno fatto male. La donna pare fosse già sofferente a causa dell'asma, e tutto ciò le ha provocato una crisi respiratoria abbastanza importante. Dopo pochi istanti, la sessantatreenne si è accasciata sul pavimento di casa priva di sensi.

Annuncio

Roma: tragedia sfiorata, signora mixa detersivi e ha una crisi respiratoria, soccorsa e salvata

A provocare la crisi respiratoria e il conseguente svenimento della signora sono state le esalazioni tossiche di acido muriatico e di candeggina. La donna, è stata innanzitutto accompagnata al posto di primo intervento della via Aurelia di Ladispoli dove è intervenuta anche la Croce Rossa della zona, ma viste le condizioni di salute assai complicate, si è reso necessario il trasferimento tramite eliambulanza al Policlinico 'Gemelli' di Roma. Fortunatamente, già mentre la stavano trasportando in ospedale, i medici avevano notato alcuni segni di miglioramento ma è stata comunque tenuta sotto osservazione, ricoverata, e sono stati effettuati vari accertamenti all'interno della struttura ospedaliera prima di dare l'ok per le dimissioni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Episodio simile accaduto tempo fa a Bristol

A spiegare quanto accaduto sarebbe stata la stessa donna, che ha raccontato allo staff medico di aver mescolato i due detersivi per riuscire a pulire meglio casa, senza pensare a quelle che sarebbero potute essere le conseguenze. Fortunatamente per lei, se l'è cavata con un grosso spavento. Quello accaduto a Roma, però, non è il primo episodio in cui una donna si è sentita male a causa dell'utilizzo di detersivi. Infatti, tempo fa a Bristol, per liberare lo scarico del water intasato, una signora ha pensato bene di fare un'operazione analoga, sprigionando però una nube tossica che ha rischiato di mettere a repentaglio la vita dell'intera famiglia, messa in salvo soltanto dall'intervento dei vigili del fuoco.