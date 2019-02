Annuncio

Annuncio

Un episodio drammatico e a tratti inquietante quello che si è verificato nei giorni scorsi in Russia, dove una bambina di appena tre anni è stata ritrovata morta all'interno della propria abitazione, deceduta per la fame e la sete dopo aver trascorso una settimana in casa completamente sola. La madre, infatti, la ventunenne Maria Plenkina, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero e media internazionali, ha abbandonato sua figlia per andare a divertirsi con i suoi amici fuori città. A scoprire l'orrenda vicenda è stata la nonna della piccola, che si era recata a casa per trovare la propria nipote ed era inconsapevole di quanto avesse fatto sua figlia. La signora, infatti, non era a conoscenza del fatto che sua figlia fosse fuori città e si era recata a Kirov, dove abitavano, per portarle un regalo di compleanno alla sua nipotina.

Annuncio

Tragedia in Russia: va in vacanza con i suoi amici, madre ventunenne abbandona e provoca la morte della sua bimba

Arrivata a casa, però, notando che qualcosa non andava, ha deciso di aprire la porta autonomamente e di entrare nell'abitazione. Ed è proprio in quel momento che le si è palesata la terribile scena: la nonna ha trovato la sua nipotina per terra priva di vita. A quel punto la donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma nel momento in cui sono giunti sul posto, per la bambina era già veramente troppo tardi. A rendere ancor più grave l'accaduto, c'è il fatto che nel corso in cui la ventunenne si trovava lontana da casa, si era sentita praticamente ogni giorno con sua madre e le aveva sempre garantito che sia lei che la sua bimba stavano bene.

Annuncio

I migliori video del giorno

Così, quando la nonnina ha deciso di fare loro una sorpresa andandoli a trovare, purtroppo si è trovato difronte a quella scena orribile.

La ventunenne è stata arrestata dalle forze dell'ordine: ha ammesso il suo assurdo comportamento

A seguito della tragedia, Maria Plenkina è stata immediatamente arrestata dopo aver ammesso di aver lasciato la sua piccola di tre anni in casa per andare a trascorrere un periodo di vacanza e divertimento assieme ai suoi amici. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, inoltre, pare che la ventunenne non abbia mostrato alcun segno di pentimento. La nonna si è detta sconvolta per quanto accaduto, non riesce a trovare una spiegazione a questo assurdo gesto e ha dichiarato che se soltanto sua figlia le avesse detto che voleva andare fuori per un po', avrebbe potuto pensare lei alla bambina.