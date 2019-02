Annuncio

Annuncio

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato in Bolivia, precisamente sulla Ruta Nacional, a circa 220 chilometri a sud dalla capitale del Paese, La Paz. Secondo quanto riporta la stampa nazionale ed internazionale, un autobus carico di passeggeri, e un camion si sono scontrati all'improvviso. Le cause del sinistro, tutte ancora in fase di accertamento, sembra che abbiano comunque un responsabile: la nebbia, che pare sia stata davvero molto fitta esicuramente ha influito sulla visibilità della strada. Sull'autobus, secondo le stime, viaggiavano 45 passeggeri: 24 di loro purtroppo sono deceduti a causa del terribile impatto, altri 14 sono rimasti invece feriti. Alcuni di questi sarebbero in gravi condizioni, dunque il conto delle vittime potrebbe salire ancora.

Annuncio

L'arteria stradale scorre a 4mila metri sopra il livello del mare

La Bolivia è un paese montuoso e nel suo territorio sono presenti appunto le Ande. Si tratta di una delle catene montuose più alte del nostro pianeta, caratterizzate da territori piuttosto impervi. Nonostante queste montagne siano altissime, molte strade scorrono proprio sulle falde della catena montuosa in questione e presentano strade tutte piene di curve e strette. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, negli ultimi giorni il Paese è stato colpito da situazioni meteorologiche estreme, con le forti piogge abbattutesi sul territorio nazionale che hanno provocato gravi frane e smottamenti.

Tale accidentata situazione pare comunque non essere responsabile del disastro.

Annuncio

Il conducente del camion è deceduto, mentre quello dell'autobus si è salvato e, come di norma si fa in questi casi, è stato sottoposto ad un esame tossicologico, che ha dimostrato come il conducente del grosso mezzo di trasporto fosse assolutamente sobrio. Una tragica fatalità quindi, molto simile a quella avvenuta sempre un mese fa sulla stessa strada, quando in un disastro simile morirono 22 persone.

L'incidente del mese scorso

Il 19 dicembre scorso un'altra tragedia della strada si verificò, come detto, sulla stessa arteria stradale, la Ruta Nacional. In quell'occasione si scontrarono due autobus e i morti furono 22, mente i feriti 37. E se si va ancora più indietro nel tempo, a dicembre scorso un'altro autobus uscì di strada: morirono 16 persone.

Annuncio

Un vero e proprio bollettino da guerra sulle pericolose strade andine.

Sicuramente nei prossimi giorni si potranno conoscere ulteriori dettagli su quest'ultimo, tragico incidente.