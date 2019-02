Annuncio

Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta per le strade del nostro Paese e che riguarda la morte di una persona giovanissima. Questa volta il drammatico incidente si è consumato in Calabria, precisamente sulla bretella che collega la Statale 106 Jonica a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove Antonio Gencarelli, diciannove anni, si è schiantato frontalmente con un autobus di linea extraurbana. A bordo del bus, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il quotidiano Gazzetta del Sud, c'era soltanto il conducente, tra l'altro rimasto illeso, mentre a bordo della Fiat 600 del ragazzo c'era anche il fratellino di appena quindici anni, anch'egli rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Non sono ancora state accertate le cause che hanno portato al tremendo impatto ma le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Incidente mortale a Cosenza: perde la vita un ragazzo di 19 anni

Secondo quanto si apprende dal quotidiano in questione, a seguito dello scontro, il ragazzo è stato immediatamente trasportato con l'eliambulanza del pronto soccorso presso l'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro, nella speranza di arrivare in tempo e di riuscire a salvargli la vita. Tuttavia, proprio durante il tragitto, il diciannovenne è spirato provocando un grande dolore in primis nel suo fratellino che ha dovuto assistere inerme alla scena, e poi anche in tutti i suoi famigliari, ancora increduli per quanto capitato al giovane Antonio.

Pare che i due fratelli si trovassero in macchina perché il più grande stava accompagnando l'altro a scuola. Nei pressi della rotatoria del Lidl, però, il tragico episodio che ha causato il decesso del ragazzo.

Incidente stradale simile a Napoli nei giorni scorsi: muore un ventiduenne

A seguito dell'incidente mortale verificatosi a Cosenza, le forze dell'ordine sono intervenute e stanno lavorando sul caso. Il fratello minore sarebbe rimasto ferito e avrebbe riportato dei traumi, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi e dunque non rischia la vita, anche se si trova attualmente ricoverato allo spoke cittadino 'Nicola Giannettasio'. Un incidente molto simile è avvenuto purtroppo nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, esattamente nel tratto stradale tra Pozzuoli e Quarto.

Lo scontro frontale tra due automobili, infatti, non ha lasciato alcuno scampo al giovane ventiduenne Alessandro Morvillo, che è deceduto sul colpo.