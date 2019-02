Annuncio

Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Oggi pomeriggio una ragazzina francese di soli 13 anni ha perso il controllo degli sci e, finita fuori pista, è andata a sbattere contro un albero. Inutili i soccorsi: il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. E' accaduto appena sopra Sylvenoire, nei pressi di Cogne (importante destinazione turistica invernale della Valle d'Aosta).

L'incidente mortale

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 16. La ragazzina era con la sorella e l'istruttore di sci; secondo una prima ricostruzione, i tre stavano scendendo una pista rossa di media difficoltà: la pista di sci alpino numero 2 del comprensorio di Cogne. Ad un certo punto, però, la 13enne - che indossava regolare casco - avrebbe perso il controllo degli sci e finita fuori pista avrebbe sbattuto violentemente contro un albero.

Sul posto sono intervenuti subito un mezzo del 118 e d un elicottero del Soccorso alpino valdostano. Al loro arrivo, però, il dramma si era già consumato: la ragazzina era già priva di sensi: il personale medico sanitario ha tentato di rianimarla, ma alla fine, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Probabilmente, la piccola ha sbagliato una curva e, come si dice in gergo, "ha spigolato".

Sul posto anche una equipe di psicologi

La dinamica esatta dell'incidente al momento è al vaglio degli inquirenti (le indagini sono state affidate alla guardia di finanza di Entreves). Il maestro di sci e la sorella della vittima, ancora sotto choc, non hanno saputo ricostruire con precisione quanto accaduto: hanno spiegato di averla "persa di vista" durante la discesa; una volta arrivati in fondo alla pista (dove attendevano i genitori) hanno atteso qualche minuto e poi hanno dato l'allarme.

I 'pisteurs' di Cogne hanno così hanno ripercorso la zona e hanno ritrovato la 13enne, ormai priva di conoscenza in una zona impervia, a bordo pista. Sul posto è intervenuto anche il Nucleo psicologi dell'emergenza per il supporto alla famiglia. Al momento la salma si trova nella camera mortuaria del cimitero di Cogne. Probabilmente già domani verrà effettuata l'autopsia.

Le due giovani, quasi coetanee, erano arrivate in Valle d'Aosta giovedì, ma erano iscritte da tempo alla scuola di sci di Cogne; come ha spiegato anche Beppe Cuc, presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, avevano già percorso più volte quella pista. "Siamo addolorati per quanto accaduto" ha aggiunto "Sia come maestri di sci, sia come membri di una comunità.

Cose come queste, ogni tanto accadono anche se si spera sempre che non succedano mai".