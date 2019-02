Annuncio

Un uomo di 52 anni originario di Cosenza ha perseguitato e minacciato di morte per diversi mesi sia l’ex compagna, sia i suoi colleghi di lavoro che l’attuale fidanzato della donna. Grazie all'intervento dei Carabinieri di Corigliano, scattato dopo la denuncia presentata dalla vittima, il soggetto non potrà più avvicinarsi alla donna ed ai luoghi frequentati dalla stessa.

Minacce di morte e pedinamenti: denunciato stalker

Dopo aver intimidito la sua ex compagna per diverso tempo, e dopo aver minacciato sia i colleghi di lavoro della donna che il suo attuale compagno, un uomo di Cosenza di cui non sono state rese note le generalità, è stato denunciato lo scorso settembre dalla vittima. In questi giorni il Gip del Tribunale di Castrovillari ha emesso un provvedimento che vieta all'uomo la possibilità di avvicinarsi all'ex compagna e di frequentare i luoghi frequentati dal suo attuale fidanzato e dai suoi colleghi di lavoro.

La vittima, dopo le diverse minacce subite, aveva richiesto l’aiuto delle Forze dell’Ordine ed aveva raccontato agli agenti che il 52enne, data la non rassegnazione alla fine della loro relazione, la perseguitava e la minacciava di morte.

Si appostava sotto casa dell'ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento

L’uomo, secondo quanto dichiarato dalla vittima, spesso la pedinava, la insultava e la minacciava di morte. In un’occasione particolare, il 52enne si era inoltre recato sul posto di lavoro della vittima ed aveva minacciato di morte ed insultato i suoi colleghi di lavoro. Le minacce dell’uomo, soprattutto nei giorni scorsi, erano state rivolte anche all'attuale compagno della donna.

In seguito alla denuncia effettuata dalla vittima lo scorso settembre sono state immediatamente avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano. Gli agenti, durante le loro accurate indagini, hanno raccolto diverse testimonianze e hanno scoperto che l’uomo, oltre ad essere solito pedinare la donna più volte al giorno, aveva effettuato diverse chiamate indirizzate all'attuale compagno della donna contenenti minacce di morte rivolte sia alla coppia che agli amici che sono soliti frequentarli. Oltre ai pedinamenti e alle minacce, nell'ultimo periodo lo stalker aveva iniziato ad appostarsi più volte nell'arco della giornata presso l’abitazione della ex compagna o presso il luogo dove la donna lavorava.