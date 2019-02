Annuncio

In seguito ad un incendio divampato nella tarda serata di ieri, nei pressi dei binari ferroviari della zona di Paola, in provincia di Cosenza, la circolazione ferroviaria tra Sicilia e Calabria ha subito ritardi di diverse ore. A causa del maltempo indetta allerta gialla per la giornata di oggi in Calabria e Sicilia. Al Centro-Sud, ieri, centinaia di alberi sono crollati su strade,abitazioni ed automobili provocando ingenti danni.

Maltempo: disagi in Calabria e Sicilia

Secondo quanto dichiarato dalla fonte web ViaggiaTreno di Trenitalia, diversi convogli con direzione Roma Termini e Milano Centrale hanno accumulato un totale di 13 ore di ritardo. La linea ferroviaria quindi ha subito un tilt di diverse ore creando così disagio ai passeggeri.

Situazione di disagio anche in Sicilia, dove dalle 3:00 era stata indetta la sospensione della circolazione tra Siracusa ed Augusta, precisamente nel tratto riguardante Catania-Siracusa. Il movente del disagio, secondo quanto dichiarato dalle fonti locali, sarebbe stata la presenza di alcuni rami sui binari. La circolazione del tratto Siracusa-Augusta, secondo quanto dichiarato dal personale di Trenitalia e secondo quanto è stato dichiarato da una nota di Rfi, è stata ripristinata alle ore 9:00. Il treno della tratta ha registrato in totale 90 minuti di ritardo, mentre un treno regionale è stato soppresso e sostituito con un autobus.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco al Centro-Sud

Nell'arco di 24 ore, i vigili del fuoco intervenuti nell'immediato per ripristinare la situazione dovuta all'ondata di maltempo, hanno eseguito circa 3.500 interventi.

I dati sono stati resi noti dal comando dei vigili del fuoco mediante un post pubblicato sul social network Twitter. Diversi gli interventi di soccorso e ripristino effettuati a causa delle condizioni meteorologiche anche nel Lazio e Campania. Proseguiranno anche nella giornata di oggi le operazioni d’intervento in Calabria e Sicilia e nel resto del Centro-Sud Italia soprattutto per gli ingenti danni causati dalle forti raffiche di vento che da ieri hanno colpito diverse regioni della nostra nazione.

Per la giornata di oggi, le previsioni meteorologiche hanno dichiarato un lieve miglioramento soprattutto al Centro-Sud, ma nonostante ciò, data la presenza di forti raffiche di vento, in Basilicata, Calabria e Sicilia è stata proclamata l’allerta gialla.