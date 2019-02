Annuncio

Un vero e proprio dramma quello avvenuto a Firenze, che riguarda una donna residente nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Aversa. Un'altra giovane ragazza in queste ultime ore è infatti deceduta a causa di una brutta malattia fulminante. In particolare, la trentunenne Anna Babinets, di origini ucraine, che lavorava come barista, è stata improvvisamente 'stroncata' da un'epatite fulminante che non le ha lasciato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Il Meridiano News, da quando aveva messo piede in Campania la donna si era sempre data da fare. Dopo la notizia della sua scomparsa sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza nei suoi confronti apparsi sui social network. La trentunenne era di Leopoli, cittadina dell'Ucraina, ed era giunta nel territorio italiano da giovanissima.

Lutto in provincia di Caserta: 31enne perde la vita nell'ospedale di Firenze per un'epatite

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, Anna Babinets era ricoverata in ospedale a Firenze, dove i medici hanno fatto di tutto per tentare di salvarla da quella malattia che purtroppo nel giro di pochissimo tempo ha cambiato la sua vita, causando poi il suo decesso. L'epatite che l'ha colpita, infatti, si è rivelata fatale. La ragazza era molto conosciuta soprattutto nella 'movida 'di Aversa, e la sua scomparsa di conseguenza ha gettato nel più profondo dello sconforto i tanti amici che si era fatta in città, oltre ovviamente la disperazione mostrata dai suoi parenti. Nei prossimi giorni la sua salma verrà trasferita da Firenze ad Aversa, per permettere che vengano celebrati i suoi funerali, che comunque non sarebbero stati ancora programmati.

Il secondo decesso nel giro di pochi

Come già detto, da quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, molti messaggi son comparsi soprattutto sui social network, dove in molti hanno manifestato il dolore per la tragica scomparsa. Ertilio, ad esempio, ha pubblicato un post scrivendo che aveva conosciuto Anna quasi bambina, mentre provava a guadagnarsi da vivere lavorando dignitosamente. Lo stesso uomo, forse solo un conoscente, ha continuato dicendo che ciò che ricorderà per sempre sarà il sorriso di Anna. Quella della giovane, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazza. Infatti, nei giorni scorsi, sempre residente in provincia di Caserta, si è spenta la diciottenne Gessica, strappata all'affetto dei suoi cari per cause che ancora devono essere accertate.