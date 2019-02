Annuncio

E' un vero e proprio giallo la morte di Michele Romano. Il giovane, 26 anni, è stato trovato senza vita a Barcellona. Originario di Isola del Liri (comune in provincia di Frosinone, noto per le sue scenografiche cascate) viveva in Spagna e attualmente lavorava come pizzaiolo. Al momento non sono ancora note le cause del decesso anche se - come riportato dal Messaggero - pare che sia precipitato dal tetto dell'aeroporto. Intanto gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Il decesso

Michele Romano, qualche anno fa, aveva lasciato la sua casa di Isola del Liri alla volta della Spagna; come molti suoi coetanei, sperava di vedere il mondo e di costruirsi all'estero un futuro migliore.

In Catalogna aveva trovato subito lavoro in un locale come pizzaiolo e aveva deciso di fermarsi lì, sognando, magari di riuscire ad aprire, un giorno, un'attività tutta sua.

Invece, a Barcellona, Michele ha trovato la morte . Ancora non sono note né le circostanze, né le cause del decesso. Il ragazzo è stato rinvenuto senza vita nei pressi dell'aeroporto, mercoledì all'alba. Sul suo corpo - ricomposto nell'obitorio della città catalana - è stata disposta l'autopsia; al momento, gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi per cercare di fare chiarezza e comprendere cosa sia accaduto al giovane isolano. Omicidio? Suicidio? Tragico incidente? Gli investigatori non se la sentono di escludere alcuna ipotesi.

I genitori sono già volati in Spagna

La notizia della morte di Michele Romano è arrivata ieri, giovedì 30 gennaio, come un fulmine a ciel sereno.

I genitori, avvertiti intorno all'ora di pranzo dalle forze dell'ordine, sono partiti immediatamente alla volta di Barcellona.

Qualche settimana fa, il ventiseienne, che era figlio unico, era rientrato in Italia per trascorrere un breve periodo con parenti ed amici. I genitori lo hanno sentito l'ultima volta sabato: Michele aveva spiegato loro che si trovava in aeroporto per sostenere un colloquio di lavoro.

L'intera cittadina ciociara, sconvolta, si è stretta attorno alla famiglia di Michele. Il ragazzo e la sua famiglia, infatti, sono molto conosciuti e stimati nel piccolo centro alle porte di Frosinone.

Il papà, Pierluigi Romano, è infatti è stato un assessore e attualmente, con la Lista Civica, è in Comune come consigliere di maggioranza.

Nelle scorse ore, il sindaco Vincenzo Quadrini, ha voluto esprimere pubblicamente il suo più profondo cordoglio per la perdita di un giovane concittadino, pieno di sogni, di voglia di fare e di progetti. Il primo cittadino del "paese delle cascate" ha anche manifestato la sua vicinanza ai genitori.