È una storia a dir poco inverosimile quella che riguarda un giovane di 27 anni, Raphael Samuel, di nazionalità indiana. Il giovane infatti sostiene di essere nato senza il suo consenso, e per questo vorrebbe denunciare la patria potestà per averlo messo al mondo. L'uomo è un cosiddetto "antinatalista": si tratta, per essere precisi, di un movimento, nato prevalentemente sul web, che diffonde una credenza alquanto bizzarra, già sostenuta in passato da importanti pensatori, filosofi e letterati come Giacomo Leopardi e Arthur Schopenhauer.

Infatti, secondo costoro, i genitori non hanno diritto a partorire un bambino che non ha accettato di nascere. La vicenda sta diventando talmente tanto virale da essere finita sui principali quotidiani e network di informazione mondiale, ed è stata ripresa anche dal quotidiano brittannico Mirror.

Samuel: 'Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto'

Seppur Raphael Samuel abbia intenzione di intraprendere un'azione legale contro i suoi genitori, alla stampa ha comunque dichiarato che il suo rapporto con gli stessi è assolutamente sereno. "Voglio dire a tutti i ragazzi indiani che non devono nulla ai loro genitori" - ha affermato il 27enne. Alla stampa ha spiegato che i pargoli hanno il diritto di sapere per quale motivo i genitori li hanno messi al mondo. Samuel è anche convinto che non si debbano mettere al mondo per forza dei figli. Lo stesso porta anche un esempio pratico, in modo da far capire meglio la sua posizione, ed ipotizza come ci possano essere situazioni in cui la gravidanza non è voluta, come ad esempio rapporti intimi non consensuali oppure praticati solo per passare una serata, o momenti, diversi dagli altri.

Quindi, in sostanza, il pensiero di Raphael è quello di non soddisfare per forza la felicità personale, ma quello di apprezzare anche altri aspetti della vita.

Il ragazzo sta divenendo molto popolare

Nonostante la tesi portata avanti sia a dir poco bizzarra e fuori dal comune, Samuel sta riscuotendo molto successo in tutto il mondo. Egli si dichiara anche misantropo e nichilista, e vorrebbe che le persone vengano rispettate per quello che sono. Per il sedicente "antinatalista" molti bambini hanno genitori ipocriti, che non pensano a cosa sia veramente importante per il loro figlioletto, questo perché appunto la creatura a volte viene messa al mondo solo per rendere più felice se stessi e i famigliari. Su Youtube ha anche postato un video in cui spiega nel dettaglio le sue posizioni sull'argomento.