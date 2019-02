Annuncio

I dinosauri si estinsero a causa di un gigantesco cataclisma naturale che coinvolse l'intero pianeta. Secondo un nuovo studio, però, sembrerebbe che la meteora che colpì la Terra 65 milioni di anni fa innescò un processo vulcanico anche in altre parti del mondo, che liberò enormi quantità di gas tossici nell'atmosfera. A causa di queste mutazioni globali l'Ambiente si fece invivibile per i grandi rettili.

Nell'estinzione dei dinosauri i vulcani giocarono un ruolo determinante

Ormai è noto a tutti. Secondo i ricercatori l'estinzione di massa che uccise anche i dinosauri fu innescata da un enorme asteroide che colpì la Terra 65 milioni di anni fa. Tuttavia due nuovi studi affermano che un enorme evento vulcanico giocò un ruolo importante nel processo.

Entrambi gli studi sono stati pubblicati su Science. Essi sono andati ad esaminare la connessione tra il famoso impatto meteoritico, avvenuto nella penisola dello Yucatan, in Messico, e delle eruzioni vulcaniche che si scatenarono in India. Sono così state determinate le date precise delle eruzioni, ed è stato notato che la sequenza di queste (durata alcuni milioni di anni) scagliò lava sino a centinaia di chilometri, in tutta l'odierna India.

"Ora che abbiamo datato i flussi di lava di diversi luoghi, abbiamo scoperto che il processo sembra essere stato lo stesso ovunque", ha dichiarato Paul Renne, professore dell' Università di Berkeley. "Le eruzioni dovrebbe essersi verificate durante i 50.000 anni, o forse 30.000 anni, dall'impatto. Questa è una convalida importante dell'ipotesi che l'impatto generò questi violenti flussi di lava".

I cambiamenti climatici condussero alla morte dei dinosauri

Queste ricerche dimostrerebbero dunque che i tre quarti del flusso di lava esplose dopo l'impatto (studi precedenti sostenevano invece che circa l'80% della lava fosse stata espulsa prima dell'impatto). Supponendo che la maggior parte della lava sia stata espulsa dopo l'impatto, si spiega anche perché i gas furono liberati per un lungo periodo di tempo (in un modo simile a ciò che avviene oggi con il Monte Etna in Italia e il Popocatepetl in Messico).

"Ci sembra molto probabile che molti dei gas precedettero le eruzioni", ha detto Renne. I cambiamenti climatici significativi, creati appunto da questi gas e che condussero all'estinzione dei dinosauri, si sono infatti verificati prima del picco delle eruzioni vulcaniche.