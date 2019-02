Annuncio

Annuncio

Un episodio raccapricciante quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di Napoli e che ha causato purtroppo la morte di una persona, coinvolta nella vicenda senza aver avuto neanche il tempo di rendersene conto. Nel piccolo comune di Mugnano, intorno alle 20 di sabato 16 febbraio, si è consumata una sparatoria, mentre era in corso il mercato ittico cittadino: nel conflitto a fuoco è stato ucciso Giovanni Pianese, un uomo sessantatreenne, operatore del mercato del pesce. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, l'uomo è stato vittima di un agguato ed è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. A seguito della sparatoria, sul posto, sono ovviamente intervenute le forze dell'ordine, che adesso stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia.

Annuncio

Napoli, sparatoria nel bel mezzo della strada: muore un uomo di 63 anni

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, l'omicidio è avvenuto non lontano dalla casa in cui Giovanni viveva: L'assassino si è avvicinato alla vittima proprio all'incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro e con una freddezza disarmante gli ha sparato, uccidendolo. A quel punto, assieme alle forze dell'ordine, sono stati allertati anche i medici del pronto soccorso che, però, una volta giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Quella in cui è avvenuta la sparatoria, pare sia una zona molto frequentata a causa della presenza di diversi esercizi commerciali. Panico tra i passanti e tra i residenti che hanno assistito, senza poter fare nulla per aiutarlo, all'efferato omicidio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le parole del sindaco del comune di Mugnano: 'La comunità è sconvolta'

A seguito dell'uccisione di Giovanni Pianese in provincia di Napoli, anche il primo cittadino del comune di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha commentato l'accaduto. Quest'ultimo ha spiegato che l'intera città è ovviamente sconvolta per quanto verificatosi perché episodi di questo tipo non si verificavano oramai da diverso tempo. 'La mano della camorra appare evidente', queste le parole di Sarnataro che ha concluso, poi, il discorso dicendo che si ripone grande fiducia nei confronti delle forze dell'ordine con le quali resterà in contatto per cercare di arrivare ad una conclusione e soprattutto ad una spiegazione per quanto accaduto.

Annuncio

Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire maggiori dettagli sulla vicenda.