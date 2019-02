Annuncio

Annuncio

Sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia la storia riguardante la giovane Ilaria Di Domenico, giovane madre di ventotto anni. Incinta al quarto mese di gravidanza, è stata salvata in extremis assieme alla sua bambina grazie al lavoro dei medici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli. La donna, infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, dopo essere stata colpita da una grave emorragia interna che ha messo la sua vita in pericolo, è stata operata d'urgenza nel nosocomio dallo staff sanitario, che è riuscito a mettere in salvo lei e la sua piccola, Maria Benedetta. A raccontare la vicenda è la stessa Ilaria attraverso una lettera.

Annuncio

La lettera di ringraziamento di Ilaria dopo essere stata salvata dalla morte

Nella lettera la giovane ragazza ha raccontato che, nella giornata di giovedì 7 febbraio, si è improvvisamente sentita male, mentre si trovava nella propria casa. Spaventata, ha subito allertato il pronto soccorso, giunto sul posto con un'ambulanza che l'ha trasportarla con urgenza in ospedale. Dopo vari accertamenti e controlli, i medici hanno riscontrato un versamento nell'addome e, dopo averla sottoposta ad una tac, è stata evidenziata un'emorragia in atto. In termini tecnici, la giovane ha avuto un’aneurisma all'arteria splenica della milza con conseguente rottura. Vista la gravità della situazione, quindi, i dottori dell'ospedale napoletano hanno subito deciso di trasportarla in sala operatoria.

Annuncio

I migliori video del giorno

Anche la bimba sta bene: 'I medici hanno fatto un miracolo'

Da come si apprende nella lettera, l'intervento è durato poco meno di tre ore e, inizialmente, si pensava che la donna avesse perso la bambina che portava in grembo. Inoltre alla giovane mamma era stata data meno di un'ora di vita. Contro tutti i pronostici, invece, entrambe sono riuscite a salvarsi. 'Io e mia figlia siamo salve miracolosamente', ha scritto la giovane madre, volendo spezzare una lancia anche a favore della sanità del territorio campano. Spesso, infatti, come ha fatto notare anche Ilaria Di Domenico, si parla di malasanità, ma che in questo caso i medici e gli infermieri incontrati in quell'ospedale si sono dimostrati eccellenti.

Annuncio

La 28enne, poi, ha concluso il suo discorso con i ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito a salvare la vita sua e della piccola che portava in grembo.