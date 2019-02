Annuncio

Vagava in piena notte per le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre anni, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato in strada spaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento in cui hanno visto camminare il piccolo da solo per le vie della città. Una volta rintracciata la madre, quest'ultima ha dichiarato di essersi addormentata sul divano e adesso la sua posizione, così come quella del padre del bimbo, è al vaglio degli inquirenti.

Napoli: la madre si addormenta, il piccolo di tre anni esce per strada in piena notte

Quando i carabinieri hanno trovato il bimbo in via Nicola Romeo, quest'ultimo era visibilmente spaventato e infreddolito. Con cautela le forze dell'ordine si sono avvicinate per cercare di tranquillizzarlo. Inizialmente il piccolo non riusciva neanche a proferire parola e soltanto dopo averlo portato in caserma al sicuro, e avergli offerto da mangiare e da bere una bevanda calda, il piccolo è riuscito ad intavolare una discussione con le forze dell'ordine. Nel frattempo, sul luogo sono intervenuti anche i medici del pronto soccorso che hanno subito visitato il bimbo: fortunatamente non è emerso alcun problema di salute per il piccolo, a parte l'evidente stato di spavento.

Così, una volta accertato il fatto che il piccolo non avesse alcun problema fisico, i carabinieri si son prodigati per cercare la madre del bimbo, che intanto si era accorta che la sua creatura non era più in casa. Dopo aver constatato l'assenza del bimbo, la donna ha lanciato l'allarme anche al marito che, tuttavia, si trovava in un'altra zona di Napoli, dove pare che l'uomo faccia il parcheggiatore abusivo.

Le forze dell'ordine indagano sulla vicenda

Le forze dell'ordine hanno chiesto spiegazioni alla donna, che si è giustificata dicendo di essersi addormentata mentre guardava la televisione e che con tutta probabilità il figlio si è allontanato approfittando del fatto che la serratura della porta d'ingresso fosse rotta.

Anche se per il momento non è scattata alcuna denuncia nei confronti dei due genitori, la loro posizione è comunque tenuta sotto osservazione dagli addetti ai lavori, che cercheranno di accertare eventuali responsabilità della coppia.