Sono quattro i bambini morti nell’incendio della propria casa a Stafford, una cittadina di poco più di 60mila abitanti, situata nella regione dello Staffordshire in Inghilterra. La tragedia potrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma le autorità inglesi che indagano sull’accaduto mantengono per ora il più stretto riserbo.

L'inferno di fuoco, secondo quando ricostruito finora, è scoppiato intorno alle 2.40 del mattino. Niente da fare per i tre piccoli di appena tre, sei e otto anni e per la loro sorellina di quattro.

Riley, Keegan, Tilly e Olly sono rimastii intrappolati tra le fiamme divampate nella propria abitazione, mentre sono riusciti a salvarsi la madre Natalie di 24 anni, il suo compagno Chris di 28 ed il figlio Jack di un anno.

Il più piccolo della famiglia si è salvato perché il padre lo ha stretto tra le proprie braccia ed è saltato dal secondo piano della casa. I superstiti sono ora ricoverati in ospedale per ustioni e intossicazione da fumo, ma le loro condizioni sono buone.

I soccorsi allertati dai vicini dopo le urla dei bambini

Le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso sono arrivati dopo una telefonata dei vicini svegliati dalle urla dei bambini. Hanno raccontato di aver sentito gridare e di essersi alzati.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per riuscire a raggiungere i bambini intrappolati tra le fiamme ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

I testimoni raccontano di aver sentito almeno due o tre esplosioni e giurano di aver visto divampare una grande fiamma di colore blu e verde, il che renderebbe plausibile l’ipotesi della fuga di gas.

Le drammatiche immagini diffuse dai media locali e dalle agenzie di stampa mostrano anche il tetto della villetta come se fosse stato sventrato da una esplosione.

La triste conferenza stampa della polizia

La polizia dello Staffordshire ha confermato, nel corso di una conferenza stampa, che “quattro bambini tra i 3 e gli 8 anni, sono stati tragicamente dichiarati morti sul posto e due adulti e un altro bambino sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita”. Un portavoce dello Staffordshire Fire and Rescue Service, i Vigili del Fuoco della zona, ha confermato che è stata avviata un'indagine congiunta con la polizia dello Staffordshire.

Fiori e doni in ricordo dei quattro "angeli"

Le immagini diffuse dai media locali mostrano gli abitanti della cittadina giungere in silenziosa processione presso la casa dove si è consumata la tragedia per lasciare un dono o un fiore in ricordo dei quattro piccoli angeli volati in cielo.